Putini sõnul arenevad Venemaa ja Türgi ühisprojektid hoogsalt

«Meie projektid Türgiga arenevad paremini kui paljude teiste koostööpartneritega. Mitmete teistega võib kuluda aastaid administratiivformaalsuste lahendamiseks, kuid samalaadne töö koos Türgiga saab lahendusega kuude jooksul ja see on nii kahtlemata tänu teie isiklikule toetusele,» ütles Putin Erdoganile.

«TurkStreami kokkulepe allkirjastati alles äsja ehk 2016. aasta sügisel. Töö on vähem kui seitsme kuu pärast juba alanud,» lisas Putin.

Venemaa president lisas, et lahendamata on endiselt mõned probleemid nagu torujuhtme sisenemise täpne koht Türgi territooriumile ja mõned keskkonnaprobleemid, kuid üldiselt on kõik kavatsused teoks saanud.

Venemaa presidendi sõnul saab esimene gaasiliin valmis järgmisel aastal ja teine antakse käiku 2019. aasta jooksul.

«Kui meie partnerid soovivad, siis me oleme valmis transportima gaasi Euroopa lõuna- ja kagupiirkonda läbi Türgi. Ma võin kinnitada, et me esindame vääriliselt meie huve, sest selles asjas kattuvad meie huvid täielikult,» rääkis Putin.