Suursaadik Tael: tuleb alustada, täis tahtmist, aga kõik ei sõltu meist endist

- Kui tavapärane oli see, et Eesti ministrid pidid osa tööd maltalastelt nende eesistumisaja lõpus üle võtma?

See oli äärmiselt ebatavaline olukord, mida ma ei sooviks ühelegi eesistujariigile. See tabas meid kõiki ootamatult, sest ennegi on toimunud erakorralisi valimisi ja valitsusi kukkunud eesistumise ajal, aga selgus, et Maltal on põhiseadus, kus pole olemas sellist asja nagu vahevalitsus.

Eestis ei saaks hetkekski olla olukorda, kus meil valitsust ei ole. Tuleb välja, et Maltal saab. Seal moodustab pärast valimisi uue valitsuse peaminister üksi (Malta erakorralised valimised toimusid 3. juunil – toim). Seni on valitsuse ainus liige peaminister.

Arusaadavalt ei saanud Malta peaminister üksi teha kõiki ELi nõukogusid ühel ja samal nädalal. Seepärast pöördus Malta meie poole, see on ELi seaduste järgi võimalik, aga rakendatud seda tõepoolest enne pole.

- Mis Dublini süsteemi aruteludest praeguseks välja koorunud on?

Iseenesest on seadused olemas ja justkui kehtiksid. Aga Dublini pakett oli tehtud n-ö normaalse aja jaoks. Selle seadustiku väljatöötamise ajal ei ähvardanud Euroopat põgenike vood miljonites. Dublin ei funktsioneeri kriisi ajal. Kriisimehhanismi ei ole me suutnud kokku leppida.

- Praeguseks paistab, et teatud hulk lõpuks kvoodi alusel ühte või teise ELi riiki asustatud pagulastest kipub ikkagi Saksamaale. Kas on hakatud rääkima sellest, et nad võidakse Saksamaalt tagasi tuua riikidesse, kus nad ametlikult peaksid elama?

Kindlasti oleks Eesti valmis meilt sinna asunud pagulasi vastu võtma, kui Saksamaa tahaks neid tagasi saata. Ja Saksamaa on öelnud meile, et nad oleksid valmis vastu võtma, kui peaks olema vastupidine olukord.

Teoreetiliselt pole see probleem. Küll aga on küsimus praktiline: ega me ei tea nende lahkunud inimeste puhul, kuhu nad tegelikult läinud on, ning see, mis hetkel nad mõnes teises Euroopa riigis seadusesilma ette jäävad, on ju juhuse küsimus.

Üks võimalikke arenguid on tulevikus seostada kõikvõimalikud riiklikud teenused ja sotsiaalabi ELi riigiga, kuhu põgenik kohustus alguses minema. Kui ta sealt lahkub, kaotab ta õigused neile teenustele. Aga see on kõik alles plaan. Ma üldse ei välista, et praegu on Euroopas võimalik topelttoetusi taotleda. Võib-olla mitte saada, aga vähemalt taotleda.

Lõpuks jääb ka inimlik küsimus: kui meie oleme harjunud euroopaliku mõtlemisega, et hädas pöördud riigi poole ja saad ka abi, siis väga paljudes kultuurides pole see kunagi nii olnud. Abi oodatakse oma perekonnalt. Meie seadustes on perekond kirja pandud kui ülipisike tuumikpere ainult alanevas järjekorras, sinna ei kuulu täiskasvanud inimese isa ja ema.

Kui mõnest teistsugusest kultuurist pärit inimene leiab endale turvalise asukoha perekonna rüpes, siis ma usun, et see perekond peab teda ka üleval ja ta ei sõltu tegelikult eriti riigist, kus ta on.

Tuleb veel arutada, kas kavandatud euroopalikud turvaelemendid süsteemis ka tegelikult tööle hakkavad.