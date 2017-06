Video: 7 võimalust, kuidas Venemaal jama sisse sattuda

Piisata võib juba sellest, et kirjutad luuletuse, postitad sotsiaalmeediasse pildi oma kodumajast või mängid Pokemon Go-d, vahendab Raadio Vaba Euroopa. Just selliseid kahtlasi tegevusi harrastanud inimeste puhul on vene võimud leidnud ka õigusliku aluse nad trelli taha panna või rahatrahv välja kirjutada.