Rootsi peaminister: vaimulikel ei tohiks olla võimalik keelduda samasoolisi paare laulatamast

«Meie, sotsiaaldemokraadid, tegutseme selle nimel, et kõik preestrid laulataksid kõiki, kaasa arvatud samasoolisi paare. Kui sa oled ämmaemand, siis tuleb sul teha aborte või sa pead leidma teise ameti. Sama kehtib preestrite kohta, kes ei soovi homoseksuaale laulatada,» ütles peaminister usutluses Rootsi luterliku kiriku ajalehele Kyrkans Tidning.

Rootsis on samasoolistel paaridel olnud võimalik abielluda alates 2009. aastast, kuid siiani on kirikuõpetajatel olnud võimalik geipaaride laulatamisest soovi korral loobuda. Samuti on Rootsi Kiriku vaimulikel õigus keelduda läbiviimast teisi tseremooniaid nagu näiteks ristimine või matused.

Stefan Löfven. FOTO: BERTIL ERICSON / SCANPIX SWEDEN

Peaminister Löfven, kes ise pole usklik, toetab Rootsi kiriku kirikukogule Kyrkomötet esitatud otsuse eelnõud, mis seab vaimuliku ordineerimise eeltingimuseks kandidaadi valmiduse ka samasoolisi paare laulatada.

«Ma saan aru, et inimestel võib olla usulistel põhjustel keeruline sellega leppida, kuid avatud, demokraatliku kirikuna seisab kirik kui organisatsioon kõigi inimeste võrdsete õiguste eest. Inimestel, kes vaatamata nende soole teineteist armastavad, peaks olema samasugune õigus abielluda,» rääkis Löfven.