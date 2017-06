Fotod ja video: Londonis põleb korterelamu lahtise leegiga

Üks suitsu sisse hinganud kortermaja elanik viidi haiglasse pärast seda, kui Bethnal Greeni rajoonis asuvas elumajas puhkes tulekahju, kirjutab BBC.

Pealtnägija sõnul tuli kõikidest akendest suitsu, leegid neelasid kortermaja ja levisid kiiresti katusele. Kohalikud elanikud on ärevuses, seda enam, et alles hiljuti puhkes väga ränkade tagajärgedega tulekahju Grenfell Toweri tornmajas.

Sündmuskohal võitlevad tulega 72 tuletõrjujat. Inimesi ei tohiks hoones tulelõksus olla.

Fire in Bethnal green. No one believed to still be inside. #BethnalGreen pic.twitter.com/l7kVIL0Q8K