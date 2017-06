Türgi koolides loobutakse evolutsiooniteooria õpetamisest

Türgi haridusameti õppekavatalituse juhataja Alpaslan Durmus sõnas, et üheksanda klassi bioloogia õpikutest eemaldatakse evolutsiooniteooria peatükid ning edaspidi keskendutakse rohkem moslemi ja türgi teadlaste tööle. Ka ajalootundides kavatsetakse tema sõnul «Euroopa-kesksest» lähenemisest loobuda, vahendas turkishminute.com.

Durmus märkis, et Charles Darwini evolutsiooniteooria on vastuoluline ja 2019. aastaks on see õppekavast eemaldatud. «Me oleme välistanud õpilaste jaoks vastuolulised teemad, kuna selles vanuses ei hooma nad veel teaduslikku tausta,» märkis ta.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan on ettepaneku juba heaks kiitnud.

Grupp Türgi akadeemikuid aga kritiseerivad otsust, nentides, et see asetab Türgi samasse kategooriasse Saudi Araabiaga, kus sügavalt religioosne õppekava keelab evolutsiooniteooria õpetamise. Akadeemikute hinnangul peaks õpilastele jääma võimalus saada ülevaade ka evolutsioonilisest lähenemisest.