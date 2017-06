Vene saatkond hoiatas Norrat USA merejalaväelaste võõrustamise eest

Norra valitsus teatas kolmapäeval, et umbes 330 USA merejalaväelast viibib riigis 2018. aasta lõpuni ehk kauem kui omal ajal teatatud aastapikkune periood, vahendas ERRi uudisteportaal Reutersit.

«Me leiame, et see samm on vastuolus Norra poliitikaga mitte rajada rahu ajal riiki välismaised sõjaväebaase,» seisis Vene suursaatkonna teates, milles märgiti ka seda, et otsus teeb Norrast Moskva jaoks «ebausaldusväärse partneri» ja see lisavat ka ebastabiilsust Põhjala piirkonnas.

NATO liikmesriigiks oleva Norra valitsus on USA merejalaväelaste viibimise puhul rõhutanud just koolituse teemat ning eitanud väidet, et tegu on sammuga Venemaa vastu.

USA sõdurid paiknevad 1500 kilomeetri kaugusel Venemaa piirist.

Merejalaväelased jõudsid Norrasse tänavu jaanuaris ja hakkasid rotatasiooni korras harjutama põhjala tingimustes tegutsemist. Mullu oktoobris teatas Vene välisministeerium, et Oslo otsus võtta vastu 330 USA merejalaväelast on veel üks lüli USA sõjaliste ettevalmistuste ahelas ega soodusta stabiilsust Põhja-Euroopas.

Norra andis enne NATO-ga ühinemist 1949. aastal ühepoolse lubaduse mitte paigutada oma territooriumile välisriikide lahingüksusi tingimusel, et Norrat ei rünnata või ei ähvardata rünnakuga. Seda hiljem muudeti ning lubati välisvägedel Norras õppustel osaleda.