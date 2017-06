Video: Newcastle`i spordikeskuse juures rammis auto ramadaani lõpu tähistajaid

Sündmus leidis aset kohaliku aja järgi kell 09.14 (Eesti aeg 11.14), kui auto rammis Westgate Sports Centre`i ette väljakule kogunenud inimesi.

Northumbria politsei sõnul on algatatud juurdlus täpsemate andmete kogumiseks, kuid arvatakse, et sündmus ei ole seotud terrorismiga.

The moment a car ploughed into pedestrians after Eid prayers in Newcastle (West road) pic.twitter.com/GscDSQLuDd — Harris (@MrHarrisAhmed) June 25, 2017

Viga on saanud ka kaks last, ühe kaheksa-aastase poisi seisund on kriitiline.

Sündmuspaigal viibinute sõnul väljus auto parklast ja hakkas siis ootamatult kiirendama ning sõitis rahvahulka.

«Nii palju kui ma aru saan, hakkas [palvusel osalenud naine] oma autoga lahkuma ning kaotas juhitavuse,» sõnas üks pealtnägija.

Politsei on võtnud 42-aastase naise vahi alla.

Sündmuspaigale saabus kuus kiirabiautot, kaks parameedikute kiirreageerimissõidukit ja õhupääste.

Spordikeskuse esisele väljakule oli kogunenud sadu inimesi ramadaani paastu lõppu märkivat Eid al-Fitri tähistama.