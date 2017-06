Tšehhi tuumajaam valis interne bikiinikonkursi teel

Energiakonglomeraat CEZ lasi kümnel keskkoolilõpetajal oma Temelini tuumaelektrijaama ajutiselt suletud jahutustornis bikiine kandes poseerida.

Seejärel palusid nad Facebooki kasutajatel kandidaate hinnata. Kõige populaarsem sai võimaluse 14-päevaseks internatuuriks tuumajaamas.

Pressiteates väitis CEZ, et fotosessiooni näol oli tegu samasuguse kultuurilise rikastamise programmiga nagu Böömi filharmoonia külaskäik tuumajaama.

Väidetavalt nautisid tüdrukud kogemust väga ning kandsid kogu aja kõvakattega kiivreid ja kinniseid jalanõusid.

Konkurss tekitas tšehhide seas tõsist meelepaha.

«Võistlus on täiesti väljapool eetikapiire. On uskumatu, et 2017. aastal võib keegi saada hea välimuse tõttu professionaalse eelise,» sõnas inimõigusadvokaat Petra Havlíková.

Üritust asusid naeruvääristama ka paljud sotsiaalmeediakasutajad.

Tuumajaama operaatorid vabandasid ning pakkusid interni kohta kõikidele finalistidele.

Väidetavalt on konkursil osalejatel võimalik võita modellileping.