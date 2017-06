KOHALIK VAADE: Kreeka pingutab pagulastega, veri ninast väljas

Päevakorras ei olnud mitte ainult ülehomme Šveitsis toimuv Küprose Rahvusvaheline Konverents ja jutuks tuli hoopis põgenike ja migrantide probleem.

Põgenike teema ja selle tagajärjed mõlemas riigis on ehk lähendanud Kreekat nii Türgile kui ka teistele Euroopa riikidele – eriti Poolale, Ungarile ja Tšehhile. Viimased keelduvad migrante oma territooriumile vastu võtmast, hoolimata juba tunamullusest Euroopa Komisjoni sellekohasest otsusest.

Pärast komisjoni hiljutist määrust seisab neil kolmel riigil ees seaduserikkumise uurimine, kuna nad keelduvad Kreekas ja Itaalias lõksus olevate migrantide ja põgenike ümberpaigutamiseks koostööst Euroopa Liidu võimudega.

Juba ümberasumisprotsessis on õige mitu murekohta.

Esialgne eesmärk oli ümber asustada 66 000 Süüria, Iraagi ja Eritrea päritolu pagulast ja migranti nendest paikadest, kus nad Euroopasse saabusid – Kreekast ja Itaaliast. Sihtkohaks kõik Euroopa Liidu liikmesmaad, lähtudes nende suhtelisest suurusest ja proportsionaalsuse põhimõttest. Kõik see peaks saama teoks 2017. aasta lõpuks, mil olukord üle vaadatakse.

Ehkki ümberpaigutamine on mõnevõrra hoogustunud, hakkab 2017. aasta esimene pool juba lõppema ja Põhja-Euroopa riikidesse on kolitud kõigest 15 000 põgenikku. Juba algusest peale oli Varssavi hoiak ääretult negatiivne, samasuguse hoiaku võtsid aegamisi ka Praha ja Budapest.

Kreeka valitsus ei suhtu mõistagi erilise entusiasmiga põhimõttesse, mida järgivad kolm neljandikku Visegradi grupist – erandiks vaid Slovakkia. Ent Anteena ei taha laskuda nende riikidega tõelisse poliitilisse vaidlusse.

Kreeka valitsusallikad ütlevad Postimehele, et Euroopa Komisjon on ainuke organisatsioon, millel on võimu avaldada survet sõnakuulmatutele partneritele. Igal juhul ei piirdu probleem nende sõnul vaid Kreekaga, sest suure osa ümberasumiste eesmärk on kergendada ka Itaalia seisukorda.

Sellegipoolest tekitab Ateenas tõsist hirmu hoopis uute põgenike sissevoolu võimalik suurenemine, mis võiks viia samasuguste valikuteni ka teised Ida-Euroopa maad.

Peab märkima, et Kreekast teistesse euroliidu maadesse suunatavate migrantide problemaatika kõrval – mis on tekkinud puhtalt poliitilistel motiividel – leidub ka mõningaid rõõmustavaid näiteid. Olemas on programmid, mida toetavad ja rahastavad Euroopa Liidu välised riigid, nagu Norra ja Island.

Need toetavad üksi rändavate alaealiste ümberasustamist turvalisematesse kohtadesse – mitte tingimata väljapoole Kreekat. Programmidel on väga hea mõju arvukatele lastele, kes ei ela enam sõjaohus või ei lähe kaduma võõral maal, kus neil pole sugulasi või kedagi, kes nende eest hoolt kannaks.

Kogu see Euroopa Liidu sisene arutelu paneb taas raskuspunkti Kreekale – kuna Egeuse mere idaosas asuvad saared (eriti Chios ja Lesbos) seisavad uuesti silmitsi Ida-Türgi rannikult teele asuvate migrantide ja põgenike vooluga. Lesbose, Samose, Kosi ja Lerose saartel on 14 500 põgenikku, viimase kümne päeva jooksul on meritsi saabunud veel 750. Võrreldes tunamulluse suve ja sügisega on arvud kahanenud, kuid endiselt püsivad probleemid varjupaigataotluste süsteemiga.

Isegi juhul, kui taotluse lükkab tagasi teise astme kohalik kohus, võtab Türgisse naasmise korraldamine aega vähemalt seitse päeva. Kuni Türgisse saatmiseni peab neid inimesi kohustuslikus korras vahi all hoidma.

Kuna kõige suurem laager, mis suudab oma asukatel silma peal hoida, asub Lesbosel, saadetakse enamik põgenikke sinna. Isegi need, kes jõudsid teistele saartele. Kreeka politsei on Chiosel küsinud juba vähemalt kolm aakrit maad juurde, eemal juba asustatud aladest. Tahetakse ehitada järjekordne ajutine kinnipidamiskeskus (kasutatakse terminit «pagenduseelne keskus»), mis aitaks leevendada survet Lesbosele.

Kahjuks pole see niisama lihtne ja näib, et ettevõtmist saboteerib mitu institutsiooni – näiteks metsandusministeerium. Mõni päev tagasi valiti maalapp ehituseks välja, kuid ministeerium ei lubanud seal töid alustada, väites, et tegemist on metsaga ja sinna hooneid rajada ei tohi.

Peale sääraste tüüpiliste bürokraatlike murede teevad elu keerulisemaks ka erakorralised juhtumid. 12. juunil raputas Lesbost ja Chiost maavärin magnituudiga 6,1 , mis hävitas nii taristut kui ka hooneid ümberkaudsetes külades ja väikelinnades.

Maavärin ei mõjutanud niivõrd isegi mitte pagulasasundusi, pigem lisas veelgi survet riigiaparatuurile, mis töötab juba niigi viimse piiri peal. Kui see piiri pole juba ületatud…