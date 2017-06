Davis: May võimult tõukamine oleks Brexiti-kõneluste jaoks katastroof

Davis ütles rahvusringhäälingule BBC, et Suurbritannia on võimeline jõudma EL-iga rahuldavale kokkuleppele liidust lahkumiseks ning leppeta jäämine on karistavast kokkuleppest parem.

Minister ütles vastuseks BBC saatejuhi Andrew Marri küsimusele, kas May võimult tõukamine oleks katastroofiline: «Jah. Ma arvan, et meil on väga hea peaminister. Ma tean, et ta on praegu väga suure surve all, aga ma olen näinud teda tegutsemas. Ta on julge. Ta ei kiirusta,» lausus Davs.

May on langenud pärast konservatiivide parlamendienamuse kaotamist 8. juuni valimistel suure surve alla ning ehkki avalikult on toorid koondunud peaministri selja taha, spekuleeritakse üha enam tema väljavahetamise üle.

Esimene suurem sisepoliitiline proovikivi seisab valitsusjuhil ees järgmisel nädalal, kui alamkoda hääletab tema seadusandliku agenda üle, mida nähakse traditsiooniliselt usaldusproovina valitsuse suhtes.

May juhib praegu vähemusvalitsust ja loodab kindlustada parlamendienamuse kokkuleppega Põhja-Iiri Demokraatliku Unionistide Parteiga (DUP).

May võimaliku järglasena on mainitud ka Davise nime, kuid minister ütles BBC saates, et ta ei lasku sellesse teemasse.

Brexiti minister märkis ka, et Suurbritannial läheb ilmselt pärast EL-ist lahkumist 2019. aasta märtsis vaja kuni kaheaastaseid üleminekuperioode.

Suurbritannia ja EL-i läbirääkijad alustasid lahkumiskõnelusi möödunud esmaspäeval.