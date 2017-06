Ülemkogu andis Eestile võimaluse eesistujana kaitsega tegeleda

Ilma naljata, Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker teatas neljapäeva hilisõhtul Brüsselis ajakirjanike ette astudes: «Nüüd on printsess üles äratatud.»

Sellega viitas Juncker omaenese varasematele sõnadele, et kaitsekoostöö on Lissaboni leppe magav printsess. ELi praeguse alusleppe Lumivalgekese osa seisab nimelt artiklites 42 ja 46 ning protokollis 10, mis annavad võimaluse kaitsekoostööd teha ja viitavad omamoodi kollektiivkaitselegi. Samas on viidatud artiklite tõlgendus siiani liikmesriigiti üsna laialt varieerunud, veelgi rohkem tahe neid kuidagi praktikas käiku lasta.

Näiteks Soomes on Lissaboni leppe julgeolekule viitavast osast leitud lohutust: NATO artikkel viis neile teatavasti ei laiene. See ei sarnane aga sugugi mõtteviisiga, mida esindab end ELi lääneservas vähemalt sõjalises mõttes üsna turvaliselt tundev Iirimaa: nemad ei näe oma relvajõude väljaspool riigipiire tegemas muud kui puhtakujulist rahuvalvet.

Viimastest omakorda erinevalt on asju näinud Ühendkuningriik, kelle armees laseb Iirimaa teenida neil oma kodanikel, kes soovivad kuuluda võitlevatesse relvajõududesse. Britid blokeerisid ELi kaitsedimensiooni arendamist aastaid argumendiga, et see oleks arulage NATO dubleerimine.

Just Ühendkuningriigi aastatagust rahvahääletust, millega nad teatasid EList lahkumisest, võib näha tõsisemate kaitsekoostööjuttude alguspunktina. Vaid paar kuud pärast Brexiti referendumit võttis Juncker toonase eesistujamaa Slovakkia pealinnas Bratislavas kaitsekoostöö teema üles.

Juncker läks seal koguni niikaugele, et heitis lendu sõna «euroarmee». Hiljem on nii tema lähikondlased kui teised lennukust siiski tagasi tõmmanud, nimetades seda pigem kujundlikuks väljendiks. Jutuks on olnud hoopis majanduslikud aspektid ehk kui NATOs hurjutatakse eurooplasi ihnuse pärast, siis ELis räägitakse rohkem sellest, kui palju näeb laristamist.

Ka seekordsel ülemkogul tõi Juncker esile räiged kontrastid ELi ja USA vahel. Ta märkis pressikonverentsil, et kui kõigi ELi maade kaitse-eelarve kokku moodustab 50 protsenti Ühendriikide omast, siis selle efektiivsus on vaid 15 protsenti ameeriklaste omast.

Suur osa raiskamisest on tingitud sellest, et mitu maad tahab omal käel arendada väga suuri ja kõrgtehnoloogilisi asju. Junckeri andmeil toodetakse Euroopas 178 relvasüsteemi, USAs aga vaid 30. Kui ELi maad panevad välja 17 tüüpi tanke, siis ameeriklased sõidavad kohale vaid ühe tüübiga.

Hea näide sellest vallast on ka praegu uute hävitajate ostmist vaagivate põhjanaabrite ees seisev valik. Soome on üks neid riike, kes ise ühegi hävitaja arendamises ega tootmises ei osale, vaid usub, et nende suhteliselt tõsiselt võetava suurusega hangete puhul on kasulikum lasta teistel oma kaupa pakkuda.

Nüüd võivad nad valida koguni kolme Euroopa toote vahel. Nad võivad võtta naaberriigi Rootsi Gripenid või Hispaania, Prantsuse ja Saksa ühistöö Eurofighteri. Prantsusmaa üksi pakub neile veel ka Rafale’isid.

Aga on täiesti võimalik, et lõpuks langeb soomlaste valik hoopiski USA hävitajatele F-35. Kusjuures, ka nende arendamisse on pandud eurooplaste raha – ELi maadest on sinna panustanud Ühendkuningriik, Kreeka, Itaalia, Taani ja Holland.