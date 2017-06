Valge Maja kaalub Iraanis võimuvahetust

USA Iraani vastaste sõnul on riigipööre ainus viis Teherani ohtliku tegevuse peatamiseks, olgu selleks siis tuumaprogrammi arendamine või terrorismi toetamine.

Kriitikute sõnul tooks poliitiline sekkumine kaasa ainult karmikäelisuse pooldajate suurema populaarsuse. Seetõttu kinnitas ka president Barack Obama 2013. aastal ÜROs peetud kõnes, et USA ei otsi võimalust Iraani režiimi kukutada.

Kuid Trumpi ajal on mõjukate ametnike soovid teistsugused.

«Ühendriikide poliitika peaks hõlmama Iraani režiimi muutmist,» sõnas vabariiklasest senaator Tom Cotton. «Ma ei suuda mõista, kuidas keegi saaks öelda, et Ameerikas on turvaline, kuni võimul on teokraatlik depotism.»

Cotton pani ette kombinatsiooni majanduslikest ja diplomaatilistest meetmetest, et survestada praegust valitsust ja toetada riigis koduseid dissidente.

Ka välisminister Rex Tillerson paistis seda ideed toetavat, märkides senati ees, et USA teeb koostööd Iraani opositsiooniliste jõududega, et kindlustada valitsuse rahumeelne vahetumine.

Vastuseks sellele kirjutas Iraani välisminister Javad Zarif Iashed Twitteris, et USA on taandarenenud ebaseadusliku ja ebarealistliku režiimivahetuspoliitikani.

«USA ametnikud peaksid muretsema pigem enda režiimi päästmise üle, kui et hakata Iraani oma muutma,» lisas ta.

Iraani esindaja ÜRO juures esitas Tillersoni seisukohavõtu üle ametliku protesti, öeldes, et see paljastas interventsionistliku plaani, mis käib vastu rahvusvahelise õiguse igale normile.