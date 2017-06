Pakistan on saatnud riigis töötavaid hiinlasi kaitsma 15 000 sõdurit

Hussain ütles Islamabadis Pakistani külastavale Hiina välisministrile Wang Yi´le, et riigis töötavate Hiina kodanike kaitsmine on valitsuse kõrge prioriteet.

Peking investeerib Lõuna-Aasia naaberriiki umbes 50 miljardit dollarit osana 2015. aasta avalikustatud plaanist siduda taristu-, elektri- ja transpordiprojektidega oma läänepoolseim Xinjiangi autonoome piirkond Gwadari sadamaga Pakistani Belutšistani provintsis.

Belutšistan on Hiina-Pakistani majanduskoridori (CPEC) kese, kuid provints on haaratud separatistlikust ja islamiäärmuslaste ülestõusust.

Mais rööviti Belutšistani pealinnas Quettas kaks Hiina töölist ning Hussaini sõnul teevad võimud kõik endast oleneva inimröövijate vahistamiseks.

Hiina on lubanud teha Pakistaniga koostööd, et välja uurida, kas röövitud hiinlased tegelesid riigis ebaseadusliku jutlustamisega. Kahtlustatakse, et hiinlased on tapetud ja selle eest kannab vastutust äärmusrühmitus Islamiriik (IS).

Ametlikku kinnitust hiinlaste tapmisele ei ole.

IS püüab kinnitada Pakistanis kanda liitude sõlmimise teel kohalike mässuliste rühmitustega, kuigi valitsus on keeldunud IS-i kohalolekut tunnistamast.