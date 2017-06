Lapsed autosse surema jätnud naine läheb USAs kohtu alla

Kohaliku politsei sõnul on Randolph üles tunnistanud, et soovis anda oma kaheaastasele tütrele õppetundi ja sulges seetõttu autoukse. Nimelt oli tütar keeldunud autost lahkumast.

Juliet ja tema 16-aastane vend Cavanaugh tunnistati surnuks 26. mail. Politsei sõnul küündis õhutemperatuur sel päeval 35,5 kraadini.

Juhtum leidis aset Randolphi kodus Weatherfordi järve lähedal. Politsei sõnul rääkis naine ülekuulamiste käigus mitu erinevat versiooni sellest, kuidas lapsed surma said.

Tema algsete tunnistuste kohaselt lukustasid lapsed end ise autosse. Samuti ütles ta, et pärast laste autost leidmist purustas ta akna, et neid päästa.

Hiljem tunnistas naine, et leidis lapsed autost keskpäeva paiku mängimast. Pärast seda, kui kaheaastane Juliet keeldus autost väljumast, pani ema ukse kinni, et lapsele õppetund anda, arvates, et kui lapsed on valmis autost välja tulema, siis suudavad nad seda ise teha.

Seejärel läks naine majja, suitsetas kanepit ja jäi kaheks kuni kolmeks tunniks magama. Randolph tunnistas, et lõhkus auto akna eesmärgiga näidata laste surma õnnetusjuhtumina.