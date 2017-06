Kangelaslik lätlane päästis Grenfell Towerist 11 inimest

32-aastane Smirnov jooksis põlevasse hoonesse vaid mõni hetk pärast tulekahju puhkemist. Lätlane tundis oma lähedalasuvas korteris, et miski põleb ja pikemalt mõtlemata tormas Grenfell Towerisse appi, aidates madalamate korruste elanikel turvaliselt majast välja jõuda.

Smirnov jõudis varuväljapääsu kasutades kolmanda korruseni ja aitas sealt ühe kuuekümnendates eluaastates proua läbi paksu suitsu majast välja. Seejärel üritas Smirnov ka neljandale korrusele jõuda, kust põleng alguse sai, aga sealt oli ta vingugaasi ja suitsu tõttu sunnitud tagasi alla tulema.

Lisaks üritas lätlane ka ühte kannatada saanud naist elustada, kelle kiirabi hiljem haiglasse toimetas.

Smirnovi sõnul ei tundnud ta Grenfell Toweris kedagi, aga ta ei saanud lasta inimestel kannatada.

«Kuni neljandale korrusele jõudmiseni ei mõelnud ma, et see on ohtlik. Sealt ei olnud võimalik edasi minna, hingamine oli võimatu. Ma tundsin nõrkust ja arvasin, et hakkan minestama. Kartsin, et olen oma eluga riskinud,» ütles lätlane, kes oli ise vaid mõned kuud tagasi käinud südameoperatsioonil.

Samas väidab Smirnov, et ta ei ole kangelane. Tema sõnul olid tõelisteks kangelasteks põlengut kustutanud tuletõrjujad.

Yousofti nimelises IT-firmas töötav lätlane on oma kangelastegude eest hulganisti kiitust pälvinud. Suurbritannia lätlaste kogukonna nimel rääkinud Gita Petkevica lausus: «Meid kõiki inspireerib Sergej julgus ja ennastsalgav käitumine. On märkimisväärne, et ta riskis oma eluga ilma, et põlevas majas oleks olnud mõni tema sugulane või sõber,» vahendab Evening Standard.