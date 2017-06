GALERII. Suurbritannia suurim ja võimsaim sõjalaev alustab katsetustega

Tulevane Briti mereväe lipulaev on valmis sel suvel oma esimesed reisid tegema, aga selleks tuleb hiiglaslik laev esmalt merele saada. Laevatehasest lahkumiseks peab kõigepealt ootama tõusu ning seejärel tuleb ära oodata mõõn, et sõita läbi Forthi sildade alt.

Laeva kapten, kommodoor Jerry Kyd sõnas: «Me peame olema väga ettevaatlikud, aga harjutamise, drillimise ja kordamise tulemusena peaksime me suutma turvaliselt ja õigeaegselt hakkama saada, sest tõus ja mõõn ei oota ühegi inimese järgi,» vahendab Business Insider kõrge ohvitseri sõnu.

Järgmised kuus nädalat veedab HMS Queen Elizabeth Põhjamerel, kus laeva testitakse. Järgmise aasta oktoobris alustatakse USA idaranniku lähedal lennukatsetustega.

Kommodoor Kyd lausus: «Pärast neid katsetusi läheme uuesti kolmeks nädalaks merele ja testime laeva sõjalisi omadusi - radareid, sensoreid, raadioühendust ja kõike muud sarnast. Selleks ajaks teame me laeva põhiomadusi ja testimine on tehtud. Seejärel sõidame me Portsmouthi, kus laev hakkab paiknema ja valmistame selle ette Kuningliku Mereväega liitumiseks.» Eeldatakse, et laev on täielikult töökorras aastaks 2020.

Ehituse käigus tabasid HMS Queen Elizabethi mitmed suured tagasilöögid. Ehitamine võttis aega rohkem kui kaheksa aastat ja laeva peale on kulutatud umbkaudu 3,5 miljardit naela (umbes 4 miljonit eurot).

Kahe aasta pärast peaks valmima ka Kuningliku Mereväe teine uus lennukikandja, mille nimeks saab HMS Prince of Wales. Kahe laeva kogumaksumus on rohkem kui 6 miljardit naela (6,8 miljardit eurot). See teeb uutest laevadest Kuningliku Mereväe läbi aegade kõige kallima projekti.

Kuigi mõlemad laevad suudavad kanda 36 F-35B hävituslennukit, nelja helikopterit ja umbes 250 merejalaväelast, siis muretsetakse, et Suurbritannia kaitseeelarve tõttu ei suudeta niivõrd palju lennukeid laevadele muretseda.

Oma hävitajate vähesuse kompenseerimiseks lubatakse USA merejalaväe F-35B tüüpi hävitajatel uusi lennukikandjaid kasutada, aga täpne USA lennukite arv on Business Insideri andmetel veel arutamisel.

Kriitikute sõnul on uued lennukikandjad üsna kaitsetud uut tüüpi «kiirrakettide» vastu. Oma umbkaudu 50-aastase eluea jooksul suudab HMS Queen Elizabeth täita erinevaid teenistusülesandeid alates lahingtegevusest kuni humanitaar- ja katastroofiabi pakkumiseni.