Venezuela poliitvange sunnitakse rooja sööma

Anonüümsust palunud 30-aastane üliõpilane peeti kinni valitsusvastasel meeleavaldusel kivide loopimise eest. Poliitiliste vangide ja meeleavaldajate ülekuulamiseks mõeldud ruumides veedetud 12 tundi täitsid õudused.

Valvurid peksid tema rindkeret, andsid talle elektrilööke ja süütasid tema kongis pulbri, mis mõjus nagu pisargaas. Samal ajal üritasid luuretöötajad välja pinnida tunnistusi tema kuuluvuse kohta opositsioonilistesse parteidesse, kirjutab The Washington Post.

Pärast mitut järjestikust elektrilööki palus vahistatud mees võimalust oma emale helistada, mille peale valvur vastas: «Kas sa arvad, et oled Disneylandis?»

Viimaks viidi ta Caracase kesklinna politseijaoskonda, kus pidi veetma 29 päeva käeraudadega teise kinnipeetu külge aheldatuna.

Tema on vaid üks üle 3200 inimesest, kes on viimase kümne nädala jooksul valitsusvastastel meeleavaldustel arreteeritud, kolmandik neist viibib endiselt vahi all. Paljud kinnipeetavad kinnitavad, et isegi ei osalenud vägivaldses tegevuses.

Mai alguses vahistati 41-aastane üksikema Ana Rosa Cisneros, kes oli ühe meeleavalduse läheduses apteegis käinud. Korrakaitsjad peksid teda, tirisid naist juustest, lohistasid autosse ja karjusid tema peale solvanguid. Talle määrati süüdistus ebaseaduslikus tegevuses ja ta peab nüüd iga kuu kohtule aru andma.

Inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch (HRW) teatas 40 inimese arreteerimisest toiduvabriku juures, mida oli eelmisel päeval rüüstatud. Kinnipeetud väitsid, et Rahvuskaart peksis neid alumiiniumtorude ja pesapallikurikatega, mille järel sõjaväekohtunik esitas neile süüdistuse mässus.

«Vähemalt 15 [neist] ütlesid, et neid sunniti sööma inimekskremendiga segatud toorest pastat – väidetavalt panid korrakaitsjad neile ninasse gaasipulbrit, et sundida neid söömiseks suid avama,» seisab HRW raportis.

Inimõigusorganisatsioonide sõnul on protestijate väärkohtlemine hüppeliselt kasvanud. Kõige hullemini kohtlevad meeleavaldajaid luureteenistus ja relvajõud, kelle käe all saab vangidele osaks sage peksmine ning muu füüsiline ja seksuaalne väärkohtlemine.

Inimõigusorganisatsiooni Proiuris juhi Nizar El Fakih’ sõnul on viimase kahe kuu jooksul peetud kinni sama palju inimesi kui 2014. aasta meeleavalduste laine ajal kokku. Hukkunud on üle 70 inimese.