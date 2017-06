Madridi kohus käskis Salvador Dali säilmed välja kaevata

Madridi kohus teatas täna, et Dali säilmete väljakaevamise eesmärgiks on sealt proovid võtta, et kindlaks teha, kas ta on tõesti Gironast pärit naise bioloogiline isa.

«Naine andis sisse avalduse ning tahab, et teda tunnustataks kunstniku järeltulijana,» teatas kohus avalduses. Sugulust tahab kohtu pressiesindaja kinnitusel tõestada Pilar Abeli nime kandev naine, kuid kõneisik keeldus tema kohta rohkem infot avaldamast.

«Kunstniku säilmetest peab DNA-proovi võtma, sest igasugu muud bioloogilised või isiklikud esemed on puudu, mida võiks võrdluse aluseks võtta,» teatas kohus veel.

Dali on maetud Figuerese linna, mis asub Kataloonia kirdeosas Girona provintsis. Maalija sündis seal 1904. aastal ja suri südamepuudulikkuse tõttu 1989. aastal. Linnas asub ka Dali muuseum.