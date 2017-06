ISIS annab Mosulis viimaseid lahinguid

Valitsusallikate sõnul ründasid enesetapuvõitlejad linna põhjaosas mitmes piirkonnas, ent armee kontroll nende üle säilis. BBC teatel oli rünnakuid kolmes kvartalis: al-Tanakis, al-Yarmukis ja Rajm Hadidis. Sõjaväe teateil nõudsid järgnenud lahingud ligi paarikümne ISISe võitleja elu.

Armeeallikate andmeil võis nelja päeva jooksul kokku lugeda 80 enesetapurünnakut.

«Traumapunkt on praegu sõdureid täis,» kirjeldas Briti rahvusringhäälingule olukorda abitööline Sally Becker. Surnukehi luges ta kokku ligi paarkümmend, sama palju terroriste olevat suutnud vanalinna piiramisrõngast välja tungida.

Koalitsiooniväed vastasid sellele ägenenud õhurünnakutega ja ISIS on nüüdseks surutud Mosulis umbes paari ruutkilomeetri suurusele territooriumile.

«Kindel on see, et need on niinimetatud Islamiriigi viimased päevad Mosulis,» kirjutab koos Iraagi vägedega rindel viibiv BBC ajakirjanik Orla Guerin. Alates al-Nuri mošee õhkimisest ISISe poolt eelmisel nädalal on pealetung terroristide linnast välja ajamiseks selgelt ägenenud.

Kuigi Iraagi võimud lootsid linna vabastada moslemite püha kuu ramadaani lõppu tähistava Eid al-Fitri ajaks, s.o möödunud pühapäevaks, kestab vastupanu endiselt.

Nurkasurutud terroristide arv olevat armee andmeil küll väike – mitte üle 450 –, kuid see-eest on need lahingutes karastunud võitlejad, enamikus välismaalased.

Valitsusvägede pealetungi koordineerivad ameeriklaste koolitatud terrorismivastased eriüksused, kelle edasiliikumist takistavad nii vanalinna kitsad tänavad kui ka terroristide jäetud lõksud ja lõhkekehad, samuti äärmuslaste snaiprid. Kuulduste järgi olevat osa neist varustatud isegi öövaatlusseadmetega.

Vanalinna koos ISISe võitlejatega lõksu jäänud tsiviilelanike kannatused on tohutud. Hinnanguliselt viibib lahingutsoonis endiselt ligi 100 000 inimest. 800 000 elanikku on jõudnud alates valitsusvägede pealetungi algusest mullu sügisel linnast juba lahkuda.

Iraagi väejuhatus teatas, et nende peamine eesmärk on avada koridor tsiviilisikute põgenemiseks. «Kui võimalik, anname neile valjuhääldite kaudu juhiseid,» lausus sõjaväe kõneisik Reutersile.

Eelmisel nädalal õnnestus Mosulist päästa umbes 7000 tsiviilelanikku. Mõned neist olid haavatud ja neid tuli kanda armeesõidukitesse, kus neile anti banaane, küpsiseid ja vett.

«Jumal õnnistagu neid,» vahendab Reuters ühe kohaliku mehe sõnu. Õnnistus oli konkreetsemalt suunatud armee 16. diviisile, mis elanikud evakueeris.

«Kaotasin oma tütred. Tahan minna tagasi oma tütarde juurde, võib-olla on nad elus,» rääkis Euronewsile Suham Mohammedi nimeline naine läbi pisarate. Tema naaber oli just toonud uudised: nende majast on järel vaid rusud ning keegi ei suuda nende alt surnukehasid välja tõmmata. «Äkki on nad elus. Äkki on nad elus!» kordas Mohammed.

«Tule all on sajad tsiviilsikud, nende seas ka lapsed,» võttis olukorra kokku ÜRO humanitaarabi koordinaator Iraagis Lise Grande.

Mosuli langemine tähendaks Islamiriigi niinimetatud kalifaadi lõppu Iraagis – ISISe lipp lehvis äsja hävitatud al-Nuri mošee minaretis 2014. aasta juunist. Arvatakse, et sellest ajast saati on linnas hoidnud hirmuvalitsust üleval ligi 6000 võitlejat, kirjutab The Independent.

Pole kindlalt teada, kas rühmituse juht Abū Bakr al-Baghdādī on elus või mitte, palju on vastuolulist infot. Ühendriikide ekspertide hinnangul on suurem osa ISISe juhtkonnast põgenenud Iraagi ja Süüria piirialadele.

«Kui ta on ka endiselt elus, siis meie hinnangul ei suuda ta mõjutada seda, mis toimub Ar-Raqqahʼs, Mosulis või laiemalt,» vahendab Reuters koalitsioonivägede kõneisiku kolonel Ryan Dilloni oletust al-Baghdādī saatuse kohta.

Arvatakse, et oma viimased lahingud Süüria pinnal peab ISIS riigi idaosas Deir ez-Zori ja Mayadini linnas.

Süüria ISISe «pealinn» Ar-Raqqah on juba kurdivõitlejate ja koalitsioonivägede piiramisrõngas. Kuigi ISISe võitlejad võivad veel kõrbes redutada, on vaatlejate hinnangul suurem küsimus see, mis saab edasi. Võimu ja mõjujõu pärast võitlejaid on mitu.

Ühe peamise maapealse jõuna võidelnud kurdid loodavad suuremale autonoomiale ja iseseisvusele – perspektiiv, mis ärritab Türgit. Ameerika Ühendriigid toetavad nii kurde kui ka niinimetatud mõõdukaid sunnihõimudest koosnevaid jõude.

Aina tugevamini üritavad end kehtestada Iraan ja Venemaa, kelle nõudmise järgi peab keskset rolli mängima Süüria president Bashar al-Assad.

«Iga osaline peab arvestust, millel on vähe pistmist küsimusega, kuidas alistada ISISe jäänused või tegeleda sadade tuhandete põgenikega,» kirjutab The Guardiani Lähis-Ida korrespondent Martin Chulov.