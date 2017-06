Välismaa lühiuudised 27.06.

USA ülemkohus lubas reisikeelu jõustamist

USA ülemkohus lubas president Donald Trumpi valitsusel osaliselt jõustada ajutise keelu, mis sulgeb USA piiri põgenikele ega luba USA-l väljastada viisasid kuue moslemienamusega riigi kodanikele. Alama astme kohtud ei lubanud valitsusel otsust jõustada, kuid ülemkohus teatas eile, et võtab kaasuse menetlusse ning esialgu lubab keelul osaliselt jõustuda.

Ülemkohus ei luba valitsusel keeldu rakendada nende välismaalaste suhtes, kes suudavad usutavalt näidata, et neil on heauskne suhe Ühendriikides asuva isiku või organisatsiooniga. Kohtunikud hakkavad hagi osapoolte argumente ära kuulama oktoobris. Trump ütles möödunud nädalal, et keeld jõustub 72 tundi pärast kohtult heakskiidu saamist.

AP/AFP/BNS

Bahrein süüdistab Katari sõjalises eskalatsioonis

Bahreini välisminister Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa süüdistas eile Katari Pärsia riikide vahelise diplomaadilise kriisi sõjalises eskaleerimises, öeldes, et erimeelsus Katariga on poliitiline ja julgeolekualane vaidlus ning pole kunagi olnud sõjaline.

«Kuid välissõdurite paigutamine koos soomukitega on sõjaline eskalatsioon, mille tagajärgi peab kandma Katar,» lisas minister, viidates neljapäeval Katari saadetud Türgi sõduritele.

Türgi valitsus saatis neljapäeval Katari 23 sõdurit ja viis soomukit, öeldes, et riigis viibib juba 90 Türgi sõdurit. Türgi parlament lubas Ankaral kiirkorras saata Kataris asuvasse baasi mitu tuhat sõdurit.

AFP/BNS

16 000 surmarühma tegevus on sel aastal Vene internetis tõkestatud.

Al-Qaeda käes pantvangis olnud rootslane vabastati

Alates 2011. aastast Malis Al-Qaeda käes pantvangis olnud rootslane vabastati, teatas Rootsi välisminister eile.

«Ma saan suure rõõmuga teatada, et Johan Gustafsson on vabastatud ja saab Rootsi naasta,» sõnas Rootsi välisminister Margot Wallström.

Gustafsson rööviti 2011. aasta novembris Mali põhjaosas Timbuktus koos Lõuna-Aafrika Vabariigi kodaniku Stephen McGowani ja taanlase Sjaak Rijkega. Rijke vabastasid 2015. aasta aprillis Prantsuse eriväelased. Rootsi välisministeerium McGowani kohta kommentaare ei andnud.

AFP/PM