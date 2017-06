Trump: USA-India suhted on tugevamad kui kunagi varem

"India ja USA suhted pole kunagi olnud tugevamad, kunagi olnud paremad," sõnas Trump Valge Maja Roosiaias ajakirjanikele.

"Teie saavutused on olnud tohutud. Indial on kõige kiiremini kasvav majandus maailmas. Me loodame, et me jõuame teile lähiajal järele kasvuprotsendi osas. Ma pean teile ütlema, me teeme selle nimel tööd," sõnas Trump ajakirjanike ees Modile.

India peaminister märkis omakorda, et arutas Trumpiga India ja USA suhete kõiki valdkondi.

"Me soovime tõsta meie strateegilise partnerluse uutele kõrgustele," ütles Modi.

Modi sõnul ei ole USA-l ja Indial põhjust rivaalitsemiseks ning nii temal kui Trumpil on ühine soov suurendada tootlikkust, kasvu ja uute töökohtade loomist.

Trump annab India peaministri auks õhtusöögi, esimese oma ametiajal.