Brasiilia prokurörid esitasid presidendile korruptsioonisüüdistuse

Temerist võib saada Brasiilia esimene ametisolev president, kes seisab silmitsi kohtuprotsessiga.

Prokuratuur süüdistab Temeri 500 000 reali (umbes 150 000 dollari) suuruse altkäemaksu võtmises korruptsiooniskandaali sattunud lihatoodete pakendamisfirma JBS juhilt Joesly Batistalt selle aasta märtsis või aprillis.

Kongressi alamkoda peab nüüd otsustama, kas peaprokurör Rodrigo Janot' süüdistustega tuleks edasi minna. Kui kaks kolmandikku seadusandjatest on sellel arvamusel, peatatakse presidendi volitused kuni 180 päevaks, et kohtuprotsess läbi viia. Sel ajal täidaks presidendi kohuseid esindajatekoja spiiker Rodrigo Maia, kes on Temeri liitlane.

Janot alustas eelmisel kuul Temeri suhtes uurimist, mis hõlmab korruptsiooni, kohtuorganite takistamist ja osalemist kuritegelikus organisatsioonis.

Temer eitab õigusrikkumist ja ei nõustu tagasi astuma.

Janot' otsus esitada ainult korruptsioonisüüdistus võib olla strateegia sundimaks parlamendi alamkoda tegelema kõigepealt selle küsimusega, enne kui neil tuleks kaaluda teisi süüdistusi.

Temeri populaarsus on järsult kukkunud ning nädalavahetusel korraldatud küsitluses ütles ainult seitse protsenti vastanutest, et nad kiidavad tema administratsiooni tegevuse heaks.