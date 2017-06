Trumpi pooldavad vaid Iisrael ja Venemaa

Paljudes riikides on Trumpi toetus madalam kui George W. Bushil pärast Iraagi sõja algust 2004. aastal. Kaks kolmandiku ülemaailmselt vastanutest kirjeldab USA presidenti kui arrogantset ja ohtlikku.

37 riigis läbi viidud uuring näitab, et vaid 22 protsendil vastanutest on kindlust Trumpi välispoliitikasse. 74 protsenti on vabariiklasest presidendi suhtes aga umbusklikud.

Sellega seoses on kahjustunud ka Ameerika Ühendriikide maine – vaid 49 protsenti vastanutest omas suurriigi suhtes üldiselt positiivset suhtumist, mida on oluliselt vähem kui 64 protsenti möödunud ja ülemöödunud aastal. Barack Obama toetus viimastel aastatel oli 64 protsenti.

Kaks suurimat Trumpi toetajat on Iisrael ja Venemaa, madalaim poolehoid on aga Mehhikos ja Hispaanias, kus USA presidenti pooldab vastavalt viis ja seitse protsenti rahvast.

Uuringust selgub ka, et Trumpi peetakse üle maailma arrogantseks, sallimatuks ja ohtlikus; vähesed arvavad, et tema näol on tegemist kvalifitseeritud või rahvast hooliva riigijuhiga.

Trumpi toetajad väidavad, et tema lubadus seada USA huvid esikohale ei olnudki mõeldud rahvusvahelist kiitust pälvima, kuid niivõrd madal toetus raskendab diplomaatiliste suhete hoidmist.

Uuringust selgub ka, et vastanud näevad maailma liidri kohal USA presidendi asemel nüüd Angela Merkelit.

Küsitluse viis läbi Pew Research Center.