Suurbritanniast võib lahkuda üle tuhande telekanali

Teleuuringute firma EMP kohaselt seisavad Suurbritannias baseeruvad rahvusvahelised telejaamad Brexiti-järgses maailmas silmitsi väga keeruliste väljakutsetega. Tõenäoliselt hakkavad muutused tunda andma juba selle aasta suvel.

Suurbritannia on praegu kõige suurema rahvusvaheliste telekanalite arvuga riik Euroopa Liidus, kuid EMP sõnul on see positsioon nüüd kõikuma löönud.

Brexit tähendab Suurbritanniale ka lahkumist audiovisuaalse meedia direktiivist, mis loob jaamadele ühise leviala.

Raport prognoosib, et telekanalid hakkavad Suurbritanniast lahkuma ning jätkavad tegevust mõnes teises ELi liikmesriigis.

Ühendkunigriigi telejaamade vastu on tundnud huvi juba mitmed ELi riigid.