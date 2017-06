Filipiinid välistasid IS-i äärmuslastega läbirääkimise

Presidendi kõneisik Ernesto Abella teatas, et Maute rühmitusega mingeid kokkuleppeid ei sõlmita, kuna see on vastuolus valitsuse poliitikaga ning kõik kes seda üritavad, on selleks autoriseerimata.

Filipiinide meediaväljaande The Philippine Daily teatel soovis Abdullah Maute – üks kahest vennast, kes rühmituse moodustas – oma ema ja isa vabastamist Marawi peavikaari Isa Teresito Soganubi vastu.

Võimud arvavad, et üle saja kristlase viibivad Islamiriigiga seotud äärmuslaste käes, kes kasutavad neid inimkilpidena.

Kasutades ära lahingutegevuse ajutist peatumist Eid al-Fitri usupüha ajaks, külastasid kaheksa moslemijuhti pühapäeval konfliktipiirkonda ja kohtusid ka Mautega.

Lahingud valitsusvägede ja islamiäärmuslaste vahel on kestnud Marawis juba kuus nädalat.

Maute rühmituse edu on andnud alust kahtlustele, et Islamiriigi võim Filipiinide lõunaosas on arvatust oluliselt suurem.