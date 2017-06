Lõuna-Aafrika Vabariigi vanglas esinesid pidustustel stripparid

«Osakond mõistab toimunu hukka kogu halvakspanuga, mida see väärib, ning me teeme kindlaks, et ei jäta selle juhtumiga tegelemisel ühtegi kivi ümber keeramata,» sõnas LAVi parandusameti juhataja James Smalberger.

Intsident leidis väidetavalt aset Johannesburgi paranduskeskuses, mida tuntakse ka Sun City nime all. Kurikuulsas vanglas kannavad karistust mõned riigi kõige vägivaldseimad kriminaalid.

«Fotod on tehtud juuni noortekuu pidustustel 21. juunil,» lisas Smalberger. Tegemist on iga-aastase pühaga, millega mälestatakse 1976. aastal apartheidi-vastases ülestõusus hukkunud õpilasi.

Parandusamet andis vanglas pidustuste korraldamisele heakskiidu, kuid Smalbergeri sõnul ei olnud sotsiaalmeedias kujutatud meelelahutuse vorm soositud ning ei järginud parandusameti poliitikat ja protseduurilisi reegleid.