Milline näeb välja Kim Jong-uni argipäev?

Põhja-Korea liider veedab suure osa oma asjast Pyongyangis asuvas Ryongsangi palees. Tegu on ligi seitsme ruutkilomeetri suuruse kompleksiga, kus asub olümpiamõõdus bassein, banketisaalid, jooksurada, lasketiir ja tallid. Satelliidipiltidelt on näha, et maja juures on ka hiiglaslik liurada.

Kuid Ryongsang ei ole ainus paik, kus Kim Jong-un resideerub. Kim on nimetanud koduks ka rannikulinna Wonsani lähedal asuvat kuninglikku kompleksi.

USA korvpallistaar ja väidetav Kimi sõber Dennis Rodman kirjeldas Kimi elu Wonsanis seitsmetärni peona, mis on tema sõnul nagu reis Hawaiile, kuid saarel viibib ainult tema üksi. 2013. aastal soetas riigijuht endale ka seitsme miljoni dollari eest 32-meetrise luksusjahi.

Kim Jong-un Dennis Rodmani võõrustamas. Rodong Sinmun/AP/Scanpix

2014. aasta ÜRO raportist selgus, et Kim armastab luksuslikult elada. Tema alkoholiarmastus läheb riigile maksma umbes 30 miljonit eurot, elektroonikavidinad 40 ja luksuskellad 9 miljonit aastas.

Kuigi avalikkuse ees riietub Kim tagasihoidlikult, eelistab ta eraviisiliselt kanda kõrgmoodi. ÜRO raporti kohaselt tõusid riigi kulud luksuskaupadele Kim Jong-uni ajal 300 miljonilt dollarilt 645,8 miljonile dollarile.

Samuti ei ole saladus Kimi kiindumus juustu ja veini – väidetavalt võttis Kim kaalus nii palju juurde, et pidi 2012. aastal laskma oma pahkluust tsüsti eemaldada.

2009. aastast on ta abielus 27-aastase Ri Sol-juga. Naist on avalikkuse ees väga harva näha ning eksperdid kahtlustavad, et Ri Sol-ju ei pruugi olla naise tegelik nimi. Tema perekond kuulub poliitilise eliidi hulka ning arvatakse, et tal on doktorikraad loodusteadustes.

Examante de Kim Jong-un, que se creía muerta "resucita" en tv; la cantante Hyon Song-Wol http://t.co/V8G6rKEQKf pic.twitter.com/M0tyPNKaIG — EjeCentral (@EjeCentral) May 18, 2014

Välismeedia on spekuleerinud võimaluse üle, et tegemist on hoopis kuulsa lauljatari Hyon Song-woliga ning Põhja-Korea propagandamasin üritab tema minevikku lihtsalt maha vaikida.

Paaril usutakse olevat ka tütar, 2012. aastal sündinud Kim Ju-rae, kuid tema kohta ei ole rohkem midagi teada. 2013. aastal Põhja-Koreast naasnud Dennis Rodman kinnitas, et Kimil tõepoolest on laps, kuid teda ei ole veel rahvale tutvustatud. Riigi traditsioonid näevad ette, et riigijuhtide lapsi ei esitleta avalikkusele enne täiskasvanuks saamist.

Riigi ametlikul ajalehel Rodong Sinmunil on spetsiaalne rubriik, milles antakse ülevaade suure juhi tegemistest. Kimi avalik elu keerleb paraadide, vabrikukülastuste ja raketikatsetuste ümber.

Kim Jong-un hoolitseb rahva suuhügieeni eest. KCNA/Reuters/Scanpix

Viimase paari kuu jooksul on Kim jõudnud külastada suuhügieenitoodete vabrikut, hiiglaslikku kalavabrikut ja seenetöötlemise tehast.

Vabarikud, mida Kim külastab, lõpetavad tavaliselt tootmise paar nädalat enne visiiti, et tagada maksimaalne puhtus. Varem oli Põhja-Koreas levinud ka nn Midase puudutuse kultus, mis tähendas seda, et kõik, mida endine riigijuht Kim Il-sung puudutas, tuli asetada klaasvitriini.