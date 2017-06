Välismaa lühiuudised

Šoti iseseisvusreferendum lükkus edasi

Šoti esimene minister Nicola Sturgeon lükkas eile edasi seaduseelnõu, millega tahetakse korraldada teist iseseisvusreferendumit.

«Me ei algata kohe iseseisvusreferendumi eelnõu,» ütles Šoti Rahvuspartei (SNP) juht parlamendis.

«Selle asemel keskendun Brexiti-kõnelustele, et Ühendkuningriigi lahkumisel Euroopa Liidust oleksid tingimused Šotimaale võimalikult soodsad,» teatas ta.

Üheks edasilükkamise põhjuseks peetakse seda, et SNP kaotas 8. juunil Suurbritannia ennetähtaegsetel parlamendivalimistel 54 kohast 21.

AFP/AP/BNS

Geiabielud lähevad Saksamaal hääletusele

Saksa sotsiaaldemokraadid püüavad geiabielude seadustamise sel nädalal parlamendis hääletusele panna, tee tegi lahti kantsler Angela Merkel, andes konservatiividele voli ses küsimuses südame häält kuulata.

Saksamaal on alates 2001. aastast lubatud samasooliste paaride tsiviilpartnerlus.

Merkes ütles esmaspäeval, et parlament võiks tulevikus selles küsimuses hääletada südametunnistusest lähtudes. See tähendab, et partei annab oma liikmetele valikuvabaduse.

Merkel tõstatas teema enne 24. septembri parlamendivalimisi, kus kõik tema potentsiaalsed koalitsioonipartnerid, sealhulgas peamine võistleja – sotsiaaldemokraatide kantslerikandidaat Martin Schulz – kutsuvad samasooliste abielu seadustama.

AP/BNS

8000 migranti päästis Itaalia rannavalve Vahemerelt kahe päevaga

Ukrainat tabas küberrünnak

Ukrainas tabasid eile küberrünnakud Kiievi metrood, energiataristut ning era- ja avaliku sektori firmasid ja asutusi.

«Esialgu ei ole metroos pangakaardiga maksta võimalik. Küberrünnak. Tavalised metrookaardid töötavad nagu ennegi,» edastas metroo Facebookis.

Küberrünnaku alla sattusid ka energiafirmad Kyivenergo ja Ukrenergo, Ukraina keskpank ja muud pangad. Ukraina asepeaminister Pavlo Rozenko riputas teisipäeval Twitterisse pildi mustast arvutiekraanist ja lisas, et valitsushoone arvutisüsteem lülitati välja.

«Rünnakute tõttu on pankadel raskusi klientide teenindamise ja pangaoperatsioonidega,» edastas keskpank.

Keskpank märkis, et praeguseks on kogu finantsturu turvameetmeid tugevdatud.

Interfax/AP/BNS

USA maine on Trumpi ajal langenud

Ameerika Ühendriigid on president Donald Trumpi ajal võrreldes eelkäija Barack Obama võimuga kaotanud enamikus maailma riikides mainet ja usaldust, näitavad Pew Research Centeri korraldatud küsitluse tulemused.

«USA maine on järsult langenud. Heatahtlik suhtumine on eri määral langenud kõikides Ladina- ja Põhja-Ameerika riikides, Euroopas, Aasias ja Aafrikas,» järeldasid keskuse asjatundjad.

Nii näitas avaliku arvamuse küsitlus 37 riigis, et pärast Trumpi viit Valges Majas veedetud kuud usaldab Ühendriike vaid 49 protsenti küsitletutest võrreldes 64 protsendiga Barack Obama võimu lõpuajal.

Kõige rängemalt on USA maine langenud naabrite juures Mehhikos ja Kanadas, aga ka Euroopas – eriti Saksamaal ja Hispaanias.

BNS

May nõuab üleriigilist uurimist

Suurbritannia peaminister Theresa May ütles eile valitsusele, et pärast Londoni tornelamu põlengut tuleks uurida hoonete fassaadikattematerjale kogu riigis.

Valitsuse teatel on uurimise käigus leitud tuleohutusnõuetele mittevastavat fassaadikatet igast seni kontrollitud 95 hoonest. Hooneid kontrolliti Inglismaal 32 piirkonnas.

Londonis puhkes 14. juunil tornelamus Grenfell Tower tulekahju, milles hukkus 79 inimest. Leekide kiire leviku põhjuseks peetakse hoone fassaadikatteks kasutatud materjali

AP/BNS