Tšetšeenias kehtib Ramzani sõna Venemaa seaduste vastu

Tšetšeenia elanikel tuleb järgida kokku vähemalt nelja normi: Venemaa ametlikud seadused, islamireeglid, aastasadade jooksul kujunenud kohalikud tavad (adatid) ning «Ramzan ütles/käskis nii». See viimane on Tšetšeenias kõige kõvem reegel. Vabariiki juba kümme aastat juhtiva ja valitseva Ramzan Kadõrovi käsu vastu ei julge keegi astuda isegi siis, kui see on silmanähtavalt vastuolus Venemaa seadustega.

Kaks aastat tagasi veebruaris otse Kremli müüride all tapetud Nemtsovi mõrva eeluurimine ja sel nädalal lõpule jõudev kohtuprotsess on näidanud, et Kadõrovi ja tema lähima ümbruskonna vastu ei suuda ilma president Vladimir Putini toetuseta midagi isegi Venemaa kaks kõikvõimsat struktuuri: julgeolekuteenistus FSB ja uurimiskomitee.

Nemtsovi tapmise järel said FSB operatiivtöötajad ja uurimiskomitee uurimisrühm üsna kiiresti aru, et niidid viivad Tšetšeenias asuva Venemaa Rahvuskaardiväe (endised siseväed) pataljoni Sever asekomandöri major Ruslan Geremejevini.

Nemtsovi pere advokaadid on nüüdseks veendunud, et tema ongi mõrva tegelik organiseerija. Geremejev oli konkreetselt mõrva sooritamises süüdistatava Zaur Dadajevi otsene ülemus pataljonis.

Ruslan Geremejevit pole aga kunagi õnnestunud Nemtsovi mõrva asjus üle kuulata, kuigi Postimehele väideti Groznõis, et enamiku eeluurimise ajast elas ta rahulikult Tšetšeenias oma kodukülas.

Põhjus on selles, et Geremejev kuulub Tšetšeenia valitseja Ramzan Kadõrovi lähiringi sugulaste ja tuttavate hulka: tema onu on Tšetšeenia esindaja Venemaa parlamendi ülemkojas, pataljoni Sever komandöri vend Adam Delimhanov on Venemaa parlamendi alamkoja saadik ja Kadõrovi üks kõige lähemaid nõuandjaid.

Kadõrov ise on avalikult öelnud, et Geremejev teeb õigesti, kui ei lase ennast Nemtsovi asjas üle kuulata. Kohtuprotsessi ajaks sõitis Geremejev valedokumentide abil igaks juhuks välismaale, kirjutas Novaja Gazeta. Venemaal on mõeldamatu, et nii tähtsas asjas nii tähtis tunnistaja – pealegi veel kõrge sõjaväelane – saaks omal volil takistamatult riigist lahkuda.

Aastaid Tšetšeenias töötanud tuntud õiguskaitsja Igor Kaljapin rääkis Postimehele, et major Geremejevi ümber toimuv on Tšetšeenias tavapärane praktika. Kadõrovi lähikonnas oleks tema sõnul ennekuulmatu välja anda ühte oma liiget. See nõrgendaks kohe Kadõrovi autoriteeti Tšetšeenias.

«Ma olen näinud Tšetšeenias, kuidas uurimiskomitee uurija ei saanud üle kuulata isegi Kadõrovi politsei realiiget (mõeldud on Moskvale alluva Tšetšeenia siseministeeriumi politseid, uurimiskomitee on sellest eraldi seisev struktuur – J. P.),» rääkis Kaljapin. «Ma olen näinud, kuidas Tšetšeenia prokuratuuri uurijat (prokuratuur allub justiitssüsteemile – J. P.) peksti selle eest, et ta julges saata kutse ülekuulamisele Šalii rajooni politseinikule. Tuli tema ülemus ja lõi uurija kabinetis tal näo sisse.»

«Seal on selline arusaam, et meie, näiteks politseinikud, oleme üks bande ja nemad seal uurimiskomitees on teine bande ning tuleb näidata, et meie bande on kõvem kui nemad ja seega pole neil õigust meid üle kuulata,» lisas Kaljapin, kelle organisatsioon Piinamisvastane Komitee tegeles aastaid inimõiguste kaitse teemaga Tšetšeenias. Komitee kontorit Groznõis rünnati korduvalt ja pandi põlema, tihti tungiti kallale ka komitee töötajaile, kaasa arvatud Kaljapinile endale.