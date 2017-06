Aktivistid kaitsevad puid kas või elu hinnaga

Esimene teadaolev puukaitsmisaktsioon leidis aset juba aastal 1730, mil hinduismi alla kuuluvasse bishnoi usulahku kuulunud 294 meest ja 69 naist ohverdasid oma elu, takistades puude maharaiumist Jodhpuri maharadža uue palee ehitamise tarbeks. Protestijad klammerdusid puude külge, misjärel sõdurid maharadža käsul neil pead maha raiusid.

Üks protesteerijatest olevat liibunud puu külge ja öelnud: «Üks maharaiutud pea on väärt vähem kui maharaiutud puu.» Tõenäoliselt pärineb ka väljend «puukallistaja» just aastast 1730. Tänapäeval kasutatakse seda pigem halvustava alatooniga, viidates kirglikele keskkonnaaktivistidele, kes tihtipeale ametivõimudega konflikti satuvad.

See protestiaktsioon inspireeris inimesi mitusada aastat hiljemgi ja pani aluse 1970. aasta Chipko liikumisele, kus India talurahva hulgast pärit naised ühendasid jõud, et ära hoida puude maharaiumist. Nende tegevusest said inspiratsiooni ka paljud teised ning puukaitsmine levis üle terve India. Lõpuks tõid protestid endaga kaasa ulatuslikud metsandusreformid.

Puukaitsmine sai eelmise sajandi teisel poolel populaarseks ka läänemaailmas. Üks esimesi suuremaid protestiaktsioone leidis aset 1971. aastal Stockholmis, kui organisatsioon Friends of the Earth (Maa Sõbrad) kutsus kokku inimesed, et hoida ära 13 jalaka langetamine Stockholmi Kungsträdgårdeni metroojaama sissepääsu juures.

Üles olid seatud telgid ja mõned osalejad olid roninud puude otsa, et takistada nende maharaiumist. Protestiaktsioon kiskus inetuks, kui töölised hakkasid politsei järelevalve all puid langetama, ent tänu meeleavaldajatele jäi suurem osa jalakatest siiski püsti ning Stockholmi linn pidi metroojaamaga seotud plaanid rahva vastuseisu tõttu ümber tegema.

Moodsa keskkonnakaitse alguseks loetakse 1970. aasta 22. aprilli, mil peeti esimest maailmapäeva, ning juba 1971. aastal loodi kuulus organisatsioon Greenpeace, mille aktivistid tihtipeale suurejooneliste protestiaktsioonidega rahvusvahelisse meediasse jõuavad.

Ebatavaline pole ka protest teede ehitamise vastu. Võimalik, et kõige kuulsam juhtum pärineb 1995. aastast, mil Suurbritannias taheti ehitada Newbury ümbersõitu. Probleemid ilmnesid juba kavandamisel, sest ümbersõit oli planeeritud läbi mitme kaitseala. Teele jäid ette jõed, North Wessexi ja Chaseʼi looduskaitseala ning Inglismaa kodusõja aegse Newbury lahingu toimumispaik. Peale kõige muu leiti, et ümbersõiduks kavandatud alal elavad haruldased Desmoulini teod.

Kuigi enamik kohalikest elanikest oli ümbersõidu rajamise poolt, leidus väike, aga visa vähemus, kes ei tahtnud seda mingi hinna eest lubada. 1995. aasta juulis hakkasid inimesed kogunema puude juurde, mis olid määratud maharaiumisele. Rahvas ronis puude otsa, et töölisi takistada. Paljud ehitasid endale puu otsa onnid ning ümbrusesse pandi üles ka telklaagrid.

Laagrite püstitamine levis Snelsmoreʼist ka ümberkaudsete jõgede juurde ning teistele ehitusele ette jäävatele maastikukaitsealadele. Sama aasta lõpuks oli püstitatud juba kuus laagrit. Viimased kasvasid nii suureks, et mõned inimesed lasid isegi oma posti kodu asemel sinna toimetada.

Kasutati teisigi radikaalseid meetodeid, näiteks kaevati kolme meetri sügavusele maa alla tunnelite võrgustik, lootuses, et ehitajad ei kasuta rasketehnikat maa üleskaevamiseks.

Järgmise aasta jaanuaris hakati inimesi laagritest koju saatma ja tunneleid protesteerijatest puhastama, aga see kutsus esile vastureaktsiooni ning veebruariks oli tee eeldatavale marsruudile üles seatud juba rohkem kui 20 laagrit. Pidevalt ilmus uudiseid kokkupõrgetest ametivõimude ja demonstrantide vahel. Lõpuks kutsuti kohale grupp spetsialiste, kelle töö oligi protesteerijad ehitusalalt minema toimetada. Samuti palgati erafirma, kes tooks inimesed puude otsast alla.

Lõpuks saadi siiski ehitusega jätkata, aga seda tuli teha politsei ja eraturvafirmade valvsa pilgu all. Ehitustööd võtsid aega peaaegu kolm aastat ja lõppesid 1998. aasta novembris. Algul plaanitud 74 miljoni naela asemel tuli tee-ehitusse investeerida 104 miljonit. Planeeritud summale tuli lisaks maksta viis miljonit naela politsei abi ja 25 miljonit naela 800 palgatud turvatöötaja eest. Kokku vahistati 780 protesteerijat.

Üks kuulsamaid puukaitsmisaktsioone pärineb aastatest 2006–2008, mil California Ülikool Berkeleys tahtis ehitada oma vana staadioni kõrvale uue spordikeskuse. Selleks oli vaja langetada tammik, mille vastu inimesed häälekalt protesteerima hakkasid. 2006. aasta detsembrist kuni 2008. aasta septembrini toimus aktsioon, mille käigus istusid inimesed puude otsas, et hoida ära suurte tammede langetamine. Lõpuks ei olnud puukaitsjate pingutustest siiski kasu ja tammik võeti maha, et spordikeskusele ruumi teha.