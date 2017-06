Colombia vasaksisside juht kuulutas rühmituse desarmeerimise lõppenuks

"Täna me ei vea Colombiat alt. Täna asetame relvad maha," ütles Londono kõnes tseremoonial, millega tähistati ÜRO järelevalve all toimunud protsessi lõppu.

"Hüvasti relvad, tere tulemast rahu," lausus Rodrigo.

"Relvade langetamine sümboliseerib uut riiki, mis me võime olla," ütles president Juan Manuel Santos, kelle hinnangul on rahuprotsess pöördumatu.

FARC muutub veel lähiajal poliitiliseks erakonnaks.

ÜRO oli juba varem teatanud, et mässulised viisid desarmeerimisprotsessi ametlikult lõpule.

Colombia suurim mässuliste rühmitus loovutas relvad osana 2016. aasta rahuleppest, mille eesmärk on lõpetada Ladina-Ameerika pikim relvakonflikt.

ÜRO ütles avalduses, et maailmaorganisatsiooni vaatlejad on ladustanud kõik FARC-i registreeritud isiklikud relvad, välja arvatud mõned, mille suhtes tehti erand julgeoleku tagamiseks demobilisatsiooni laagrites.

ÜRO teatel loovutasid FARC-i võitlejad 7132 relva. Väike kogus relvi jääb mässuliste kätte veel üheks kuuks, et kaitsta 26 laagrit, kus 7000 sissi on astumas tsiviilellu.

Rahuleppe elluviimise esimesel aastal on olnud kõik kavandatud ajakavast maas, alates demobilisatsioonitsoonide rajamisest kuni rahuleppe punktide elluviimiseks vajalike seaduste vastuvõtmiseni.

FARC ja Colombia valitsus on samas korduvalt rõhutanud, et nad teevad järjekindlalt edusamme ja mässulised on alustanud üleminekut tsiviilellu.