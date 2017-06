Galerii: Saksamaal evakueeriti Grenfell Toweri fassaadiga tornmaja elanikud

Võimuesindajate hinnangul oleksid põlengu puhul ühtlasi kasutud olnud hoone avariiväljapääsud.

Hoonest evakueeriti kokku 70 inimest, kellel soovitati peatuda sugulaste või sõprade juures või vastu võtta võimude pakutud möbleeritud korterid, kuni puudused majas likvideeritakse.

Londoni põlengu järel on tuleohutuskontrolle teostatud mitmel pool Euroopas. Saksa meedia andmetel kontrolliti Wuppertalis kokku umbes 70 hoone tuleohutust.

«Meie juhtumi puhul leidsid asjatundjad, et paigaldatud fassaadimaterjal on tuleohtlik ja võib kujutada endast ohtu,» ütles linnavõimude eestkõneleja Martina Eckermann. Eckermann lisas, et trepikoda oli majas põlengu korral raskesti kasutatav ega vastanud nõuetele.

Briti peaminister Theresa May ütles eile valitsusele, et pärast Londoni tornelamu põlengut tuleks uurida hoonete fassaadikattematerjale üle riigi.

Valitsuse teatel on ohutuskontrolli käigus leitud tuleohutusnõuetele mittevastavat fassaadikatet igast seni kontrollitud 95 hoonest. Hooneid kontrolliti Inglismaal 32 piirkonnas.

Londonis puhkes 14. juunil tornelamus Grenfell Tower tulekahju, milles hukkus 79 inimest. Leekide kiire levimise põhjuseks peetakse hoone fassaadikatteks kasutatud materjali.

Sarnase vahejuhtumi kordumise vältimiseks asusid võimud üle kontrollima riigis asuvate tornelamute fassaadikatet ja tuleohutust.