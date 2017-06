Soomes hakkab kehtima sotsiaalmeedia kasutamise vanusepiirang

Ametnike sõnul loodavad nad nii alaealisi kaitsta olukorra eest, kust nood jagavad isiklikku informatsiooni, mõistmata, millised tagajärjed sel võivad olla.

Uus kord hakkab kehtima järgmise aasta 25. maist, kuid praegu pole veel otsustatud, mis vanusest sotsiaalmeediakonto loomine peaks olema lubatud.

«Andmekaitseseaduse kontekstis on vanusepiirang põhimõtteliselt 16 aastat, kuid riiklikul tasandil võib see eri käsitluste järgi jääda 13 ja 16 eluaasta vahele,» selgitas Soome rahvusringhäälingule YLE riigi justiitsministeeriumi nõunik Anu Talus.

Praktikas tähendab uus piirang seda, et alaealised sotsiaalmeediakasutajad vajavad registreerimiseks oma ema, isa või eestkostja luba. Ka peavad andmebaaside haldajad tagama, et kasutajad on jõudnud teatud vanusesse.