Usaldus USA presidendi suhtes on katastroofiliselt vähenenud

Uuringukeskus intervjueeris selle aasta 16. veebruarist 8. maini 40 477 inimest 37 maailma riigist, et uurida, kuidas suhtutakse USAsse ja president Donald Trumpi. Leiti, et USA president, tema poliitika ja tegutsemisviis on inimeste silmis ebapopulaarne. Kannatanud on ka USA üldine kuvand, aga suhtumine ameeriklastesse on üldjoontes positiivne.

Venemaa ja Iisrael on uuringus osalenud riikide hulgas ainsad, kus Trumpi suhtutakse paremini kui eelmisesse USA presidenti Barack Obamasse. Kõikjal mujal on Trumpi ametiaeg mõjunud negatiivselt ning presidendi toetusenäitajad on kahanenud enam-vähem George W. Bushi ametiaja lõpu tasemele.

Uuringust selgub, et USA kuvand maailmas on Trumpi ametiaja algusest peale tunduvalt halvenenud. Kui Obama ametaja lõpus suhtus USAsse positiivselt 64 protsenti küsitletutest, siis täna on see näitaja kõigest 49 protsenti. Eriti on USA maine halvenenud just Saksamaa ja teiste vanade liitlaste seas. Ütles ju ka Saksamaa kantsler Angela Merkel, et Euroopa ei saa enam Ühendriikidest täielikult sõltuv olla.

Küsitlusandmed näitavad, et suuremal osal uuringus osalenud riikidest on väga vähe kindlust selles, et USA president suudab teha globaalses mõttes õigeid otsuseid. Näiteks usaldavad Lõuna-Korea, Kanada, Suurbritannia ja Austraalia inimesed Trumpi võimekust teha globaalselt õigeid otsuseid umbkaudu kahe kolmandiku võrra vähem, kui usaldati Obamat. Kui keskmiselt usaldas Obama ametiaja lõpus USA presidenti 64 protsenti küsitletutest, siis Trumpi ametiaja alguseks oli see näitaja kahanenud kõigest 22 protsendini.

Venemaal tegi Trump selles kategoorias Obamaga võrreldes läbi suure tõusu. Kui Venemaal arvas vaid 11 protsenti uuringus osalenutest, et Obama suudab teha globaalses poliitikas õigeid otsuseid, siis Trumpi kohta arvab sama koguni 53 protsenti. President Bush ega president Obama ei jõudnud Venemaal oma ametiaja jooksul kordagi nii suure usaldusprotsendini.

Samuti on paranenud USA riigi üldine maine venelaste silmis. Uuringukeskuse andmetel suhtus 2014. aastal Ukraina kriisi alguse tõttu USAsse hästi vaid 15 protsenti venelastest, aga Trumpi ametiaja algus on endaga kaasa toonud muutuse. Nüüd on USA suhtes positiivsel seisukohal lausa 41 protsenti küsitletud venelastest.

Uuringus paluti inimestel hinnata ka Trumpi suuremaid poliitilisi ettepanekuid ja ideid. Kõige suuremat kriitikat sai presidendi plaan ehitada USA ja Mehhiko vahele müür, mida ei kiitnud heaks koguni 76 protsenti vastanutest, kusjuures mehhiklaste hulgas oli vastuseis koguni 94 protsenti. 72 protsenti ei nõustunud Trumpi ideega lõpetada USA osalus olulistes kaubanduslepingutes ning 71 protsendi vastanute arvates ei ole õige Trumpi plaan taganeda rahvusvahelistest kliimalepetest.

Küllaltki raske on uuringust esile tuua midagi Trumpi jaoks positiivset, sest hävitav hinnang on antud ka tema isikuomadustele. Kolmveerand vastajatest peab Trumpi ülbeks ja kahe kolmandiku arvates on ta sallimatu ja ohtlik. Võimalik, et USA presidenti rõõmustab see, et üle poole vastanutest peab teda muuhulgas ka tugevaks juhiks.

Trumpi toetajad ütleksid kahtlemata, et USA-keskset poliitikat ajav Trump ei saagi oodata üle maailma suuri toetusprotsente. Samas nõrgestab Trumpi ebapopulaarsus tugevalt tema ja kogu USA positsiooni rahvusvahelises suhtluses.