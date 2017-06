NATO kaitsekulutused kasvavad tänavu 4,3 protsenti

«2017. aastal on meil ette näha 4,3-protsendine aastane tegelik juurdekasv. Kaitsekulutusi suurendatakse kolm aastat järjest,» ütles Stoltenberg enne kaitseministrite Brüsseli kohtumist ajakirjanikele.

«Me vahetame tõesti käiku, suund on tõusule ja me kavatseme seda jätkata,» lisas ta.

USA president Donald Trump on korduvalt süüdistanud teisi NATO riike oma kaitsekohustuste unarussejätmises. Mais hoiatas ta otse, et liitlastel ei maksa arvestada Washingtoni abiga, kui nemad oma kukrut ei kergenda.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg täna Brüsselis. Foto:AP Photo/Virginia Mayo) / Scanpix

Trumpi avaldused on paljudele alliansi liikmetele vastumeelsed, kuid Stoltenbergi sõnul on USA presidendi nõudmine NATO ees seisvaid väljakutseid arvestades mõistetav.

«Me tervitame Trumpi tugevat keskendumist kulutustele ja kaitsekoorma jagamisele,» ütles ta.

«Samas rõhutaksin ma, et liitlased ei peaks kaitsesse rohkem investeerima mitte Ühendriikidele meele järele olemiseks, vaid kuna see on nende endi huvides ja nad on seda lubanud.»

Stoltenberg tuletas meelde, et NATO riigid lubasid 2014. aasta Walesi tippkohtumisel tõsta kaitsekulutused kahe protsendini sisemajanduse kogutoodangust.

Seda tehti toonase USA presidendi Barack Obama survel vastuseks Ukraina kriisile ja Venemaa sõjakuse tõusule.

Praeguseks on lubaduse täitnud lisaks USA-le vaid neli riiki - Suurbritannia, Kreeka, Poola ja Eesti.

Stoltenbergi sõnul jõuab tänavu nii kaugele ka Rumeenia ning 2018. aastal Läti ja Leedu.

Alliansi kogukulutused tõusid 2015. aastal 1,8 protsenti, 2016. aastal 3,3 protsenti ja tänavu peaks tõus ulatuma 4,3 protsendini.