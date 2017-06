USA senat veab tervishoiueelnõu pärast vägikaigast

Senati vabariiklastest liidrid avaldasid sel nädalal uue tervishoiuseaduse eelnõu, mille eesmärk on täita president Donald Trumpi lubadus tühistada eelmise presidendi Barack Obama tervishoiuseadus Obamacare. Paljud vabariiklased näevad Obamacare’i väga kuluka projektina ja tahavad selle tühistada, vähendamaks riigi eelarvepuudujääki.

Vabariiklikul Parteil on senatis küll enamus, aga mõnede vabariiklastest senaatorite vastuseisu tõttu pole siiani kongressi ülemkojas kokku saadud piisavalt hääli, et uus tervishoiueelnõu heaks kiita.

Vastuseisu on praeguseks avaldanud vähemalt neli vabariiklasest senaatorit: Ted Cruz, Rand Paul, Ron Johnson ja Mike Lee.

Nüüd võetakse käiku varuplaan, mille kohaselt tehakse eelnõus muudatused ja loodetakse saada rohkemate senaatorite toetus, et pärast 4. juulil toimuvaid iseseisvuspäeva pidustusi see uuesti hääletusele võtta. Kardetakse aga seda, et pidupäevaks koduosariikidesse reisivad senaatorid satuvad seal kohalike tugeva surve alla, et tervishoiueelnõu tagasi lükata.

Vabariiklastest senaatorid on oma koduosariikides sattunud pärast tervishoiueelnõu avalikustamist väga tugeva kriitika alla ja kohtumised kohalike elanikega on kiskunud erakordselt tuliseks.

On arusaadav, miks paljud tavalised ameeriklased uut tervishoiueelnõu ei toeta. Suurimat kahju tekitaks selle jõustumine väiksema sissetulekuga elanikele, vanematele inimestele, haiglatele ja neile, kes võitlevad mõne raske haigusega.

Paljud madalama sissetulekuga elanikud jääksid ilma tervisekindlustusest, sest kindlustuse eest tuleks maksta märksa suuremaid summasid. Hinnanguliselt jääks järgmisel aastal tervisekindlustusest ilma 15 miljonit inimest (praegu puudub tervisekindlustus 28,4 miljonil alla 65-aastasel ameeriklasel – toim). Eeldatakse, et kümne aastaga kasvaks kindlustamata inimeste arv koguni 22 miljoni võrra.

Samuti kardetakse, et kindlustuspoliiside hinnad kerkiksid väga kõrgeks. Uue plaani kohaselt läheks vanemate inimeste tervisekindlustus maksma kuni viis korda rohkem kui noortel.

Samas vähendaks uus tervishoiusüsteem USA eelarvepuudujääki järgmise kümne aasta jooksul umbes 320 miljardi dollari (282 miljardi euro) võrra.