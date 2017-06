Mattis: Assad võttis Trumpi keemiarelvahoiatust tõsiselt

«Näib, et nad võtsid hoiatust tõsiselt,» ütles Mattis viitega Süüria autoritaarse presidendi Bashar al-Assadi režiimile.

Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer hoiatas esmaspäeva õhtul, et USA on «tuvastanud potentsiaalsed ettevalmistused» uueks keemiarünnakuks, mis toob kaasa tsiviilisikute, nende seas süütute laste massilise hukkumise.

«See läheb Assadile ja tema sõjaväele kalliks maksma,» lisas Spicer.

Pentagonist öeldi teisipäeval, et USA on märganud Shayrati lennuväljal tegevust, mis «viitab aktiivsetele ettevalmistustele keemiarelva kasutamiseks».

Tegemist on sama baasiga, kust Süüria õhujõud korraldasid aprillis rünnaku, milles USA ja teiste riikide teatel kasutati toksilisi aineid tsiviilisikute tapmiseks. Süüria eitab süüdistusi.

«Ma arvan, et kui president juba räägib (ettevalmistustest), siis see näitab, kui tõsiselt me neid võtame. Ta (Trump) tahtis neid veenda sellest loobuma,» ütles Mattis teel Brüsselisse NATO kaitseministrite kohtumisele.

Vastuseks ajakirjanike küsimusele, kuidas ta teab, et Süüriale antud hoiatus toimis, ütles Mattis: «Nad ei teinud seda.»