Migrandid mängivad Kreeka sadamas politseiga kassi-hiirt

Ta on üks ligi 200st Kreeka sadamalinna Pátra kõrvale laagrisse paigutatud migrandist, kes üritavad üle kavaldada politseipatrulle ja raevunud rekamehi, et Itaaliasse suuduvatele alustele pääseda. Teised riigid on Põhja-Euroopasse viiva maismaatee juba sulgenud.

«Ma tean, et ühel päeval see õnnestub,» sõnab poiss, kes unistab inseneritööst Saksamaal või Šveitsis.

Pärast rändekriisi algust 2015.–2016. aastal, mil Türgi kaudu tuli Euroopasse üle miljoni sisserändaja, õnnetus Euroopa Liidul Ankaraga sõlmitud kokkuleppega saabujate arvu märkimisväärselt vähendada.

Migrandileppe tõttu ja seepärast, et paljud Euroopa riigid otsustasid piirid kinni panna, on Kreekasse lõksu jäänud ligi 60 000 peamiselt Süüriast, Afganistanist ja Pakistanist pärit inimest, kelle võimalus seal tööd leida on kaduvväike.

«Kreekas ei ole tulevikku,» sõnas Khalid. Olles aasta tagasi Kabulist lahkunud, jõudis Khalid oma perega Türgi kaudu laevaga Egeuse meres asuvale Chíose saarele. Migrandileppe järgi oleksid nad pidanud seal ootama, kuni nad Türkki tagasi saadetakse. Kuid sealne laager oli nii täis, et ta asustati ümber Kreeka mandriossa.

Khalid kartis, et ta sunnitakse Euroopast lahkuma, samuti polnud tal 4000 eurot, et smugeldajale maksta, ning seega liikus ta edasi Peloponnesose loodeosas asuvasse Pátra sadamalinna.

Nüüd on ta üks 200 noorukist ja lapsest, kes ilma järelevalveta sadama aia taga mahajäetud tehastes ringi luusivad, lootes hüpata mõnele autole, mis nad hea õnne korral Itaaliasse viiks.

Khalid ööbib koos teiste peamiselt Afganistanist ja Pakistanist pärit noorte poistega mahajäetud hoones, kuhu on mädaneva prügi sisse paigutatud kipakad telgid ja magamiskotid. «Kõik on siin haiged, sest see ei ole hea koht,» ütleb noormees.

Mittetulundusühingu töötaja Georgia Tzanakou sõnul elab praegu ühes Pátra migrandilaagris 30 järelevalveta alaealist. Nende seas ka kaheksa-aastane poiss, kes jäeti maha, kui ta isa Itaaliasse suunduvale paadile pääses. «Me leidsime lapse laohoones väga halvas seisundis,» lisab ta.

Põhja-Euroopasse viiva rändetee sulgemine on ajendanud üha enam migrante katsetama Kreeka ja Itaalia vahelist mereteed – kas siis laevajänestena või täistuubitud migrantide smugeldamise alustele topituna.

«Läbipääsu ei suletud kunagi täielikult, kuid oli loogiline, et kui Balkani koridor püsis avatud, ei kasutanud seda teed eriti paljud, kuna see on palju ohtlikum,» selgitas Pátra piirkonna politseiallikas.

Euroopa piirivalveagentuur Frontex pani sel aastal Joonia merel käima patrull-laeva ning aprillis eskorditi merehätta sattunud migrandialuse reisijad Kefalloniá saarele.

Khalidile ja tema kaaslastele on Barisse, Brindisisse või Anconasse suunduvate sõidukite valvamine täiskohaga töö. Öösel pimeduskatte all püütakse liikuda nii üksikult kui korraldatakse ka grupiviisilisi tormijookse, trotsides vihaste autojuhtide kivirahet ja regulaarseid politseireide.

Isegi kui nad pääsevad ilma vigastusteta üle kolme meetri kõrguse aia, avastatakse paljud kaubakontrolli käigus autodes redutamas. Enamik neist pöördub vabatahtlikult laagrisse tagasi, näpates sõjasaagiks mõne puuvilja.

Khalidi sõnul kohtleb kohalik politsei alaealisi leebelt: «Nad ei tee väikestele haiget. Nad ütlevad lihtsalt, et me minema läheksime, kuid vanemad saadetakse mõnikord vangi.»

Kuigi ametlikke andmeid ei ole saadaval, on kohaliku meedia teatel selle aasta algusest alates sadamas kinni peetud juba ligi 900 inimest. Väljavaade jätta majandusraskustes Kreeka selja taha ja alustada elu jõukas Šveitsis või Saksamaal toob Khalidi ikka ja jälle aia jalamile tagasi.

«See on vedamise küsimus. Ja kui sul ei vea, võid sa kuudeks siia jääda,» sõnab Khalid. «Igal pool on parem kui siin.»