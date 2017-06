PERSOON: Hiina lasi mässaja vabadusse surema

Mõned päevad tagasi saabus uudis, et pea kümmekond aastat trellide taga istunud Hiina üks kuulsaimaid dissidente Liu lasti vanglast vabaks. Mitte et see tähendaks talle eriliselt roosilist tulevikku. Liul on raskekujuline lõppstaadiumis maksavähk ja oma niinimetatud vabadustki saab ta maitseda peamiselt haiglas.

«23. mail diagnoositi Liul maksavähk ja eelmisel nädalal rahuldati tema armuandmispalve,» vahetab Independent advokaat Mo Shaopingi sõnu. «Ta on nüüd Shenyangis asuvas haiglas. Mõned pereliikmed on teda juba külastanud.»

1955. aastal Kirde-Hiinas Jilini provintsis sündinud Liu tundis juba noorena huvi kirjanduse ja filosoofia vastu. Endale akadeemilise karjääri valinud hiinlane tegi nime kirjanduskriitiku ja ülikoolilektorina. CNN kirjeldab tema tähelendu: hiina kirjanduses doktorikraadi teeninud Liu oli 1980. aastatel tõusev täht. Gastrollid õpetlasena viisid teda ka Ameerika Ühendriikidesse ja Euroopasse.

Õiguste eest võitlemisega tegi Liu algust pea kolmkümmend aastat tagasi. Aastal 1989 naasis tollal Ameerikas viibinud mees tagasi Hiinasse, et lüüa kaasa üliõpilasprotestides, mis kasvasid üle Taevase Rahu väljaku veresaunaks.

Tudengite nõudmiste toetuseks organiseeris ta näljastreigi ja pidas läbirääkimisi korda looma saadetud armeeüksuste pealikega. Vanglakaristus ei lasknud end oodata, ametlikuks süüdistuseks kontrrevolutsiooniline tegevus ja propaganda. Pea samal ajal visati Liu välja ülikoolist ja tema teosed keelati.

Järgnev aastakümme möödus mitmesuguste süüdistuste ja kohtumõistmiste tähe all. Karistused varieerusid mõnekuulisest arestist kuni mitme aasta pikkuse asumiseni töölaagris. Oma teise abikaasa Liu Xiaga – kellega ta 1996. aastal abiellus – oli ta tutvunud just ühes säärases asutuses.

Enne Pekingi olümpiamänge aastal 2008, tol ajal veel vabaduses viibides, andis Liu intervjuu Saksa väljaandele Spiegel. Seal prognoosis ta, et partei tahab kasutada spordipidu riigi kuvandi tõstmiseks – kuid ka mängude boikoteerimine ei andvat mingit tulemust, vaid muutvat aktivistide olukorra veelgi hullemaks. «Kõik edeneb väga aeglaselt. Ent nii tavainimeste kui ka parteiliikmete vabadusenõudeid ei saa enam nii lihtsalt taltsutada,» kommenteeris hiinlane võimalikke reformiplaane toona.

Ilmselt sai Liule saatuslikuks kaasautorlus sama aasta detsembris esitatud dokumendis nimega Harta 08. 350 Hiina intellektuaali ja inimõiguslast esitasid selle manifestiga nõudmised Pekingi keskvalitsusele. Nende seas oli nii võimude lahusus, inimõiguste garanteerimine kui ka väljendus- ja usuvabadus.

Liu võeti vahi alla 2008. aasta lõpus ja kohut mõisteti tema üle järgmisel aastal. Karistuseks 11 aastat, süüteoks ähmaselt defineeritud «riigikorra õõnestamine».

Guardiani tollane artikkel kirjeldab: kohtumõistmine võttis aega kaks tundi, 11 lehekülge otsust loeti ette kümne minutiga.

«Tunnen, et kui tahad olla diktaatorlikus režiimis väärikusega inimene – kui tahad olla aus inimene –, siis pead võitlema inimõiguste ja kõnevabaduse eest,» meenutab CNN Liu sõnu 2007. aastal tehtud intervjuus. «Vangiminek on osa sellest ja mul pole millegi üle kaevata.»

2010 sai temast esimene Nobeli rahupreemia (ja üldse Nobeli preemia) võitnud hiinlane – asjaolu, mis Pekingit enam kui ärritas. Tema pereliikmed ei tohtinud sõita Norrasse auhinda vastu võtma. See anti viimaks üle tühjale toolile, mis kujunes Pekingi repressioonide sümboliks. Suhted Norraga olid mitmeks aastaks rikutud.