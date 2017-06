Nemtsovi mõrvaprotsessil jäi taas kohtuotsus langetamata

Moskva ringkonna sõjaväekohtu kolleegiumi vanema sõnul oli pool vandemeeste kogust leebema karistuse poolt, pool aga vastu, vahendas Ehho moskvõ.

21. juunil toimunud istungil palusid kohtualused vandemeestel end õigeks mõista.

Väidetav mõrtsukas Zaur Dalajev ütles kohtus, et tema pole seda kuritegu sooritanud. «Mind polnud kuriteokohalgi,» väitis ta ning lisas, et teda sunniti algselt end mõrvas süüdi tunnistama.

Teine kohtualune Anzor Gubašev palus kannatanute esindajal tänada Nemtsovi ema, et too «sellise inimese üles kasvatas.» «Lugesin läbi raamatu «Mässaja pihtimus" ja mõistsin, milline mehine inimene ta oli. Väga mehine inimene, just mehisuse eest ta tapetigi,» ütles Gubašev, paludes Nemtsovi omastelt vabandust oma esmases ülestunnistuses öeldud sõnade pärast, sest ei teadnud toona Nemtsovist midagi.

Ka Šadid Gubašev väitis end süütu olevat.

Nemtsov tapeti 2015. aasta 27. veebruaril Moskvas Kremli vahetus läheduses Suurel Moskvoretski sillal.

Vene Basmannõi kohtu korraldusel on Nemtsovi mõrvas kahtlustatuna vahi all viis kahtlusalust: Zaur Dadajev, Anzor Gubašev ning nende kaasosalised Hamzat Bahhajev, Šadid Gubašev ja Temirlan Eskerhanov.