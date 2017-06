Trump riputas oma klubidesse ajakirja Time võltsitud esikaaned

Väljaanne Time palus Donald Trumpil eemaldada oma golfiklubide seintelt nende kujunduse järgi trükitud võltslehed, millel ilutseb kiri «Donald Trump: Õpipoiss on telehitt!» (Donald Trump: The Apprentice is a television smash!).

Lehe üleval servas on kiri «Trumpi saadab edu igal rindel... isegi televisioonis!».

2009. aasta 1. märtsi kuupäeva kandvat pilti ei ole väljaandes kunagi ilmunud. Tegelikult oli sama väljaande esikaanel näitleja Kate Winslet.