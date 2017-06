Grenfell Toweri põlengu ohvrite arv sel aastal ei selgu

Suurem osa hukkunutest elas 23 korteris. Kokku oli kõrghoones 129 korterit, aga eeldatakse, et lõviosa hukkunutest elas 11. ja 23. korruse vahel. Nendest korteritest tehti hädaabinumbrile kokku 26 kõnet, kirjutab BBC.

Detektiiv Fiona McCormacki sõnul saab lõpliku hukkunute arvu avaldada alles siis, kui päästeoperatsioon on läbi saanud. «Praegusel hetkel on meil alust arvata, et 80 inimest on surnud või kadunud ja paraku peame eeldama, et ka kadunud inimesed on surnud,» lausus McCormack. Tema sõnul ei soovita, et hiljem ilmuvad välja n-ö varjatud ohvrid ja seetõttu ei taheta lõplikku arvu enne uurimise lõppu avalikustada.

Arvatakse, et mõned inimesed üritasid leekide eest kõrgemale põgeneda ja seetõttu olid paljud inimesed tulekahju ajal ühes korteris koos. McCormacki sõnul ollakse sunnitud praegu arvama, et ükski inimene nendes 23 korteris ei jäänud ellu.

Kohalikud elanikud on loonud oma andmebaasid, et hukkunuid identifitseerida. On välja tulnud, et tavainimeste andmebaasides olev info erineb ametlikust statistikast. Politsei sõnul on appi võetud absoluutselt kõik informatsioon ning ametlike andmete kõrval on üritatud teavet saada isegi kiirtoidukettidest, et ohvreid tuvastada.