Venemaa eitab oma eriväelase vangistamist Donbassis

Kaitseministeerium väidab, et Viktor Agejev, kelle vangistamisest Ukraina kaitseministeerium BBC vahendusel teatas, läbis vaid ajateenistuse ning viibib praegu reservis, vahendas Ehho Moskvõ.

BBC teatas kolmapäeval, et tegemist on 1995. aastal sündinud luuraja Viktor Agejeviga, kes võeti kinni 24. juunil Luganski oblastis Želoboki küla lähistel Ukraina vägede ja isehakanud Luganski rahvavabariigi separatistide luuregrupi vahelise lahingutegevuse käigus.

Ukraina meedia teatel sai selles lahingus surma luurerühma juhtinud Venemaa kaadriohvitser Aleksandr Štšerbak.

Teadaolevalt läbis Altai kraist pärit Agejev 2015.-2016. aastal ajateenistuse Rostovi oblastis ning seejärel sõlmis lepingu sõjaväeluurega. Noormehe ema sõnul sai poja uueks teenistuskohaks Rostovi oblastis asuv Bataisk, kus paikneb 22. üksik GRU eriotstarbeline kaardiväebrigaad.

Agejev tunnistas ka ise sotsiaalmeedias ühele endisele teenistuskaaslasele, et ta viibib Ukrainas.

Ukraina siseministri nõunik Anton Geraštšenko kinnitas samuti venelase kinnivõtmist. Nõuniku sõnul ei ole vangi elu ohus ning vajadusel antakse talle meditsiinilist abi. Geraštšenko sõnul ootab Agejevit hiljem kohus.

Eitades, et Viktor Agejev on Venemaa sõjaväelane, käitub kaitseministeerium väga alatult – sellisel seisukohal on Venemaa Sõdurite Emade Liidu komitee esinaine Valentina Melnikova. Tema sõnul jätab Venemaa oma sõjaväelased saatuse kätte.

Nagu korduvalt varemgi, eitas Moskva ka seekord oma sõdurite viibimist Ida-Ukrainas. Riigiduuma kaitsekomitee eksjuht Vladimir Komojedov teatas, et Venemaa kaadrisõjaväelasi Luganski oblastis pole ega saagi olla.