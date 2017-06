Moskva ajakirjanike ametiühingu juht: võrgumeedia on ohus

«Nii palju kui mina aru saan, algab nüüd kampaania internetimeedia vastu ja selle positsioon läheb raskemaks,» ütles Gussev kolmapäeval Interfaxile.

Juba praegu kehtivad ajalehedele, raadiole ja televisioonile üsna karmid seadused, lisas ta ning tõdes, et mingil määral on tegemist «teatud senaatorite ja saadikute enesereklaami ja PR-iga».

«Aga ma olen kindel, et neist igaühe taga on teatud võimud, kes kasutavad niisuguseid algatusi avaliku arvamuse ja ka Kremli ametnike arvamuse proovilepanekuks, ja vaatavad, milline on reaktsioon,» ütles Gussev.

Varasematel teadetel kaaluvad senaatorid võimalust blokeerida välismeedia edastust Venemaa territooriumile, kui nood rikuvad Vene seadusi.