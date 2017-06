Prantsuse peaminister rõhutas Euroopa kaitsekoostöö olulisust

Philippe teatas, et üleilmastumise tingimustes on Euroopa ühtne kaitsekoostöö äärmiselt oluline ning üheskoos tuleb tulla toime kiiresti muutuva ja kohati ettearvamatu strateegilise olukorraga nii idas, lõunas kui läänes.

Märk heast koostööst on Prantsusmaa peaministri sõnul kasvõi prantsuse sõdurite viibimine Tapal, kellele peaministrid homme koos külla sõidavad.

Philippe märkis, et seoses Brexitiga peab Euroopa võtma Eesti eesistumise ajal selgema suuna oma tuleviku suhtes, kuid tegema seda liigse naiivsuseta.

Lisaks rõhutas Philippe, et Euroopas ei tohi tekkida lõhestatust: «Ida-Euroopa ei tohi vastanduda Lääne-Euroopale või Põhja-Euroopa Lõuna-Euroopale.»

Selle jaoks on Prantsuse valitsusjuhi sõnul oluline mäletada ja jagada kohati ka valusaid ajalooseiku. Philippe ja Ratas külastavad homme mälestusüritust Patarei vangla juures, kuhu 1944. aastal deporteeriti Prantsuse juute. Nendega on kaasas ka ainus elusolev Konvoi 73 tunnistaja.

Prantsusmaa peaminister tõi kahepoolse koostöö positiivse näitena välja Eesti e-teenuseid, millest Prantsusmaal on tema sõnul palju õppida.

Philippe märkis, et loodab peagi näha ka e-Prantsusmaad, kuid möönis, et 66 miljoni inimesega riigis on teenuste elektrooniliseks muutmine siiski keerulisem kui väikeses Eestis.