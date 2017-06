Vene raha kadumine Costa Bravalt tegi hispaanlased kurvaks

«Rikkad venelased seavad silmad Hispaania kodudele,» teatas üks uudisteagentuuri AFP lugu 2013. aasta kevadel. Sealt selgus, et Küprose asemel napsavad venelased nüüd endale luksusvillasid Hispaania Vahemere rannikul. Näiteks toodi 10 000 elanikuga Platja d’Aro linn Kataloonias, kus tänu jõudsalt kasvanud vene kogukonnale leidub nende keelt oskav müüja igas poes.

Nagu sama allikas samal aastal veel teatas, hoiavad venelased Hispaania turismisektori vaatamata kodumaisele langusele vee peal. Kuigi kõigist 2012. aastal Hispaaniat külastanud välisturistidest moodustasid venelased vaid 2,1 protsenti, kulutasid nad oma visiitide käigus keskmiselt rohkem raha kui ühegi teise rahvuse esindajad.

2015. aasta kevadeks olid pealkirjad juba hoopis teised. «Rubla langus lööb upakile venelaste ostubuumi» ja «Vene sanktsioonidest on Hispaaniale tekkinud tohutu kahju» ütlesid artiklid, mis möönsid, et oodatud idaleevendus kinnisvaraturule on kadunud.

Selgus, et nii langev rahvusvaluuta kui ka valitsuse soovitus kodumaale jääda ja hoopiski annekteeritud Krimmis endale suvekodu osta on venelased viinud seisu, kus nad mitte ei osta, vaid teatud määral suisa müüvad kinnisvara Hispaania randadel.

Toonane Hispaania välisminister José Manuel Garcia-Margallo aga käis Moskvas ja teatas seal oma Vene kolleegi Sergei Lavrovi kõrval, et sanktsioonidest pole kellelegi kasu ning ta loodab, et tänu Ukrainast tulnud headele uudistele – nii vene nn separatistid kui ka Ukraina väed tõmmanud raskerelvastuse tagasi – rohkem neid juurde ei tule.