ÜRO: Raqqas on lõksus kuni 100 000 inimest

"Tsiviilelanikud on Raqqa viimase kolme nädala ägeda pommitamise tõttu hirmul ega tea, kust pelgupaika otsida," ütles Husseini ja lisas, et "õhu- ja maapealetungi ägenedes on kuni 100 000 tsiviilelanikku sisuliselt lõksus".

Husseini sõnul on linnas juunikuu jooksul õhurünnakutes ja tulevahetustes ametlike andmete kohaselt surma saanud vähemalt 173 tsiviilisikut, kuid tegelik ohvrite arv on kindlasti palju suurem.

Hussein kutsus ühtlasi liitlasvägesid üles tegema kõik endast oleneva tsiviilohvrite vältimiseks.

Raqqa on olnud islamistide valduses 2014. aastast.

USA toetatavad väed on hõivanud veerandi äärmusrühmituse Islamiriik peamisest tugipunktist Raqqast, teatas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus esmaspäeval.

Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) võitlejad sisenesid pühasõdalaste keskusse 6. juunil.

"SDF on alates pealetungi algusest vallutanud umbes veerandi Raqqa asustatud piirkondadest," ütles vabaühenduse juht Rami Abdel Rahman.

SDF on USA-juhitava koalitsiooni õhulöökide toel hõivanud täielikult Raqqa kagupiirkonnad Al-Meshlebi ja Al-Senaa ning kontrollib ka Al-Rumaniya ja Sabahiya piirkondi linna lääneosas.

Pealetung jätkub Raqqa vanalinna suunas, lahingud kestavad läänepoolses Al-Qadisiya piirkonnas ja linna idaosas. SDF-i käes on ka osa Süüria endisest lennuväebaasist Raqqa põhjaservas.