Galerii: Hiina president teeb Hongkongis ajalugu

Xi lausus pärast maandumist, et Hongkongi tagastamine Hiinale oli hiiglaslik sündmus. Samuti kiitis ta linna oma saavutuste eest ja kinnitas, et jätkub korraldus «üks riik, kaks süsteemi,» kus hongkonglastele jääb püsima eraldi autonoomia ja kohalik demokraatia.

Ülehomme võtab president osa tseremooniast, mis tähistab linna üleminekut Hiinale aastale 1997. Riigipea tervituseks olid tema teekonnale riputatud hiiglaslikud loosungid, kuid samas tuntakse mure võimalike meeleavalduste pärast.

Protestijad on lubanud, et võtavad Xi sihikule, ehkki pole kindel, kuidas seda õnnestub kõrgete turvameetmete tingimustes teha. Operatsioonist võtab osa kuni 11 000 politseinikku. Osa kesklinnast on suletud, tänavaile on püstitatud barjääre.