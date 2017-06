Poiss peitis end Aafrikast Hispaaniasse suundunud bussi alla

15-aastane poiss oli klammerdunud bussi põhjas asuvasse õõnsusesse ajal, mil see reisis läbi Maroko. Kohaliku meedia andmeil avastati ta hotelliparklas, kui reisijad kuulsid tema karjeid. Sevilla päästeteenistuse esindaja kinnitas, et poisile tõttasid appi nii politseinikud kui tuletõrjujad. Kaadritelt oli näha, kuidas bussi alt tõmmati välja tolmune ja kõhn nooruk.

Tegu on teadaolevalt esimese juhtumiga, mil Marokost on üritatud minna Hispaaniasse autosse peitudes. Meetod on levinud aga Suurbritanniasse jõuda proovivate migrantide seas.

Eelmisel aastal saabus paadiga üle Vahemere Hispaaniasse 8000 varjupaigaotsijat. Arvatavasti see arv tänavu suureneb.